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國際疫情未緩 海軍連兩年取消敦睦遠航靠泊友邦

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院司法委員會、外交國防委員會今舉行聯席會議。記者吳亮賢／攝影
立法院司法委員會、外交國防委員會今舉行聯席會議。記者吳亮賢／攝影

考量新冠肺炎疫情，今年海軍敦睦遠航訓練首度取消「敦睦友邦」，未靠泊邦交國，僅出航訓練。國防部今表示，由於國際疫情未緩，出入境都需隔離時間，明年敦睦遠航仍不會靠泊友邦，但會維持出海訓練，並在台灣周邊海域演訓。

國民黨立委江啟臣今於立法院司法委員會、外交國防委員會聯席會議詢問，今年海軍敦睦遠航訓練，僅在台灣周邊海域訓練，未至友邦，明年訓練情形如何？海軍司令部副參謀長、少將王國強回應，會評估邦交國的疫情狀況，另今年雖取消訪問友邦，但訓練課程仍然有執行。

國防部人員事後向記者補充說明，由於國際疫情未緩，出入境需長時間隔離，並無這麼多時間，因此明年敦睦遠航訓練仍不會前往邦交國，而是在台灣周邊海域演訓，目的是讓海軍官校畢業生熟悉艦艇生活，是年度重要演練。

遠航 疫情 海軍

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