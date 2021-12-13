公投倒數5天 國民黨推影片「如果我跟你說」催票

四大公投倒數5天，國民黨今天公布第二支CF公投催票影片「如果我跟你說」。國民黨革實院院長、立委林奕華表示，本片破題道出「如果我跟你說，我們還有機會可以改變，你會願意站出來嗎？」，並用「十年以後的台灣」喚起民眾對於改變的渴望。

林奕華說明，全片以黑夜中蹲在街頭的年輕人開場，第二幕以空拍機在白天高空旋轉，隱喻年輕人只要轉念，台灣就能撥雲見日，天亮就不遠。

林奕華表示，影片畫面帶入台中火力發電廠，訴求空污將導致肺腺癌，促進民眾思考火力發電對健康的殘害、用點蠟燭呈現停電跳電，提醒近日雙北大停電恐成為台灣日常、小吃畫面呈現的是民生議題，空拍大潭藻礁是為了把民眾陌生的環保議題具象化。

除此之外，林奕華也表示，造勢活動畫面帶出公投綁大選才能節省社會成本，刺激觀眾重視1218公投選舉的民生價值跟民主意涵。

國民黨表示，本片旁白由黨內青年夥伴自行配音，國民黨沒有民進黨的豪華資源，但擁有年輕人對台灣的誠摯關懷，民進黨殘忍傷害台灣的食安、民主、生態、能源，1218當天不僅將被民意教訓，更會失去一整個青年世代的支持。