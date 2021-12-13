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民主峰會唐鳳畫面被消失？羅致政：不影響台美實質關係

聯合報 / 記者張加／即時報導
民進黨立委羅致政。報系資料照片
民進黨立委羅致政。報系資料照片

據路透報導，我行政院政務委員唐鳳參與美國主辦的「民主峰會」時，其簡報一張圖片將台灣與中國大陸標示不同顏色，導致後續發言畫面消失，只剩聲音。民進黨立委羅致政今表示，美國對兩岸問題有一定框架存在，我方不用過度解讀，也不影響台美發展實質關係。

美國總統拜9周召開線上民主峰會，路透今引述知情人士說法報導，指唐鳳簡報秀出的地圖引起美國官員驚愕，之後主持人請唐鳳發言時，畫面消失，只剩下聲音以及一張寫著「台灣數位部長唐鳳」的字卡。

羅致政今出席中華亞太菁英交流協會民調座談會後受訪表示，美國對於兩岸問題有其一定的框架存在，但我方不用過度解讀美國民主峰會上發生這樣的插曲，更重要的是台灣的確參與了民主峰會，且是美國主動邀請。

羅致政說，對於所謂的一中框架，或台美中三角關係之間存在的一些框架，並不影響台美實質關係的推動。

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷則說，以美國國務院的說法為準，他認為不需要過度解讀此事後面的政治意義，因為台灣參與民主峰會本身已具很大政治意義。

據路透報導，白宮沒有發表正式評論；美國國務院稱螢幕共享的「混亂」導致畫面被卡是個「無心之過」，一位發言人表示，「我們重視唐部長的參與，這展示台灣在透明治理、人權和打擊虛假消息問題上的世界級專業知識」。

美國 唐鳳 羅致政

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