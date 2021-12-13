鄭文燦挨批說謊 副發言人反擊前立委「只想搭便車」

國民黨前立委孫大千發文批桃園市長鄭文燦沒有竭盡全力捍衛藻礁，還恐嚇人民珍愛藻礁就是缺電公投，「失職在先，說謊在後」。對此，桃園市政府副發言人吳安琪反批孫大千過往沒保護過藻礁，沒反對過前總統馬英九推動觀塘工業區232公頃方案，更沒有反對三接的設置，「上演政治川劇的變臉，只是想要搭上保護藻礁的便車。」

吳安琪強調，台電觀音大潭電廠增建的8號、9號機組，占了台電全系統6.3%的發電量，沒有三接供應天然氣，將減少6%的發電量，當然有造成缺電、限電的風險。

吳安琪表示，2015年國民黨執政時期決定封存核四、擴建大潭電廠、興建三接，2021年卻180度逆轉，要以公投重啟核四、停建三接，無視國家能源政策長期的穩定性，只想要政治杯葛執政黨，讓台灣陷入困境；此外，朱立倫擔任新北市長時，也反對核四運轉，現在身為國民黨主席，改變立場支持重啟核四，這不僅對不起新北市民，也自打嘴巴。

吳安琪重申，市府保育藻礁頗有成績，包括觀新及大潭兩個藻礁海岸，生物多樣性都大幅提高，且許厝港國家濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁保護區、新屋石滬群等4大保護區，也都成為桃園市生態教育的亮點。