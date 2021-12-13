施暴案後開修法記者會 高嘉瑜：我是雙重被害人

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，並傳出林手握高嘉瑜不雅影片要脅，高嘉瑜今開記者會指出，身為Deepfake與相關事件的「雙重受害人」，有許多女性相關受害者像她一樣以照片散布為威脅理由，感受很深，認為法令補正很重要，平台下架義務和相關罰則都要修補。NCC指出，今年年底會有初步修法方案。

高嘉瑜今天與民進黨立委蔡易餘、何志偉、許智傑和江永昌等人開「性侵害及性隱私犯罪防治法，即時下架性影音保護被害人」，記者會，歷經施暴案後，高嘉瑜今心情平靜，許智傑送上溫情卡片，鼓勵高嘉瑜要堅強，蔡易餘則笑說「證明高嘉瑜在立法院有很多好朋友」，高嘉瑜聽後則爽朗大笑，何志偉也說「很久沒聽到高嘉瑜從丹田發出的笑聲。」

高嘉瑜表示，現在的性隱私權保護有三大不足，仍有加強必要，包括性私密影像的刪除、被害人的保護及網路業者的下架義務等，現行法仍只處罰竊錄影片後散布，但對同意下錄製的影片沒有相關法令，還有網路平台沒有相關下架義務，一旦被上傳影片，對當事人是很大傷害，因此她希望藉由修法補足。

高嘉瑜提案修法，將「性侵害犯罪防治法」修改為「性侵害及性隱私犯罪防治法」，將「色情報復」、「深偽色情」納入本法規範，並增訂性影音下架義務和禁止大眾媒體揭露被害人姓名等。 高嘉瑜說，希望建立溫暖司法，鼓勵被害人站出來。

蔡易餘說，這次修法為「恐怖情人」條款，很多時候私密影像畫面變成要脅工具 ，這次高嘉瑜領銜提案，性私密影像上傳到平台，有6萬到30萬元罰款，甚至可到警局備案一年，避免這樣影片上傳到平台，更佳保障女性。

許智傑說，對於高嘉瑜事情感到傷心難過，呼籲高嘉瑜要堅強，現在很多網路平台業者認為性私密影像不歸他管， 但網路平台要負擔篩選責任，類似案件發生要主動下架。

何志偉說，歐盟等國家針對網路平台，不是開罰6萬或10萬元而已，而是依照獲利比例開罰，現在很多影片上傳平台都來自境外，製造很多恐懼空間，需要行政單位跨國處理。江永昌也說，網路平台若在國外，要思考如何積極處理，另外還有很多性私密影像的黑數，也需政府重視。

NCC專門委員閻立泰說，目前IWIN平台要求業者下架性私密影片，只針對未成年者，因此確有不足處，認為要參考歐盟等規範，希望特殊狀況快速緊急下架處理，雲端、境外也要有相關罰則， 年底之前會有初步修法方案。