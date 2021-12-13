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G7外長會議聲明關切台海 外交部：共同維護印太和平

聯合報 / 記者張加／即時報導
七大工業國集團（G7）外長會議在英國利物浦召開。圖／取自英國政府官方flickr
七大工業國集團（G7）外長會議在英國利物浦召開。圖／取自英國政府官方flickr

七大工業國集團（G7）外長會議主席國聲明重申台海和平穩定的重要性，並關切脅迫性的經濟政策，我外交部今指出，台灣將與G7會員國等理念相近國家，共同維護印太和平穩定。

外交部今發布新聞稿，G7外長會議於12日在英國利物浦發布G7主席國聲明，除重申5月G7外長會議公報、6月G7領袖峰會公報所強調台海和平與穩定的重要性外，並對「脅迫性經濟政策」表達關切；這是英國政府今年擔任G7主席國以來，第三度強調維護台海和平與穩定的重要性，更首度納入對中國大陸採行「脅迫性經濟政策」的關切，外交部表示歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧；台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

此外，G7外長會議主席國聲明也涵蓋氣候、公衞、區域情勢、民主治理等議題，尤其對中國以經濟手段脅迫民主愛好國家，也呼籲民主國家團結一致因應中國威權脅迫。

據外交部新聞稿，英國政府高層官員包括首相強生（Boris Johnson）、外相特拉斯、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、英國秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）等人曾接受媒體訪問或發表演講時，數度強調維護台海和平及穩定的重要性。

G7 英國 外交部

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