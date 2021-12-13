【專家之眼】如民進黨民主倒退，下次民主峰會出局？

美國總統拜登9日（美東時間）在國務卿布林肯陪同下，於白宮為一連兩天的視訊「民主峰會」開幕式致歡迎辭。他倡議「民主復興」，以一年時間撥款4.244億美元，在與會國家強化執政透明度，與問責制等民主機制，以對抗日益橫行的威權專制體制，並於明年下半年舉行實體民主峰會時驗收成果。

蔡英文總統領導的民進黨政府，當然也在觀察名單之中。拜登使用「民主峰會」（Summit of Democracy），而非「民主國家峰會」（Summit of Democracies），就可看出他的用意，在於能夠「海納百川，有容乃大」 。

雖説拜登這次召開民主峰會有強烈的戰略競爭、地緣政治佈局，以及政治是否正確等考量，但基本上還是有規則可循。與美國激烈競爭的中國大陸、俄羅斯固然不在邀請之列，而中、俄兩國的盟國，如伊朗、白俄羅斯、北韓、敘利亞等自然也被排除在外。

莫斯科與北京這次對民主峰會的反應，可說大異其趣。俄羅斯抨擊民主峰會分化像聯合國這樣的多邊體系，但普丁總統卻選擇在民主峰會前兩天，與拜登舉行視訊峰會處理烏克蘭危機，成為全球矚目的焦點。

中國外交部長王毅則痛批美國主導的民主峰會是「西方式傲慢」，北京並自詡「具有中國社會主義特色的民主」，才是真正的民主。北京也夠狠的，特別選擇在民主峰會召開當天，與中美洲的尼加拉瓜建交，同時打臉台灣與支持我國鞏固邦交不遺餘力的美國。

一向與北京走得很近的巴基斯坦，半年前就洽詢美方有無機會受邀，美國終因戰略與地緣政治因素，而邀請巴國參加。很多人想不透何以談不上民主成就的剛果，能成為民主峰會的座上賓，原來剛果的稀有金屬鈷產量世界第一，北京已取得先機，華府必須急起直追。

過去曾與美國關係良好的新加坡，這次竟然出局也出人意表。這應和李顯龍總理近年言論日益親中有關。至餘印度、巴西、台灣等國雖然民主明顯倒退，但因在「反中」政策上追隨美國，以「政治正確」而受邀。

在拜登「民主復興」大計畫之下，受邀的國家領袖或領袖代表必須承諾，未來一年在以下五大領域有所進展。

首先，在支持自由獨立媒體方面，蔡英文執政五年多來最大的敗筆，就是關閉中天52台。美國總統川普經常遭紐約時報、華盛頓郵報、有線電視網（CNN)的批評，但他也沒關掉任何一家媒體。

其次，在肅貪上，根據美國反賄賂標準制定組織(TRACE)發布，2021年「全球賄賂風險指數報告」，丹麥為全球賄賂風險最低國家；台灣則排名第15，但和北歐國家相比，仍有很大進步空間。該組織報告令人起疑的一點，是台灣竟然超越素以廉政聞名的新加坡（排名19），大概調查報告撰寫時，台灣林秉樞事件與「網軍之亂」揭露的民進黨貪腐亂政的黒暗面尚未曝光。

第三，在強化民主的改革者方面，蔡英文透過「網軍治國」，不僅打壓反對黨不遺餘力，對黨內競爭者也照樣敢盡殺絕。

第四，在促進民主的科技方面，蔡政府似乎沒做多少努力，倒是在發展控制人民的數位化辨識系統下了不少功夫，數位身份證法案至今還躺在立法院就是明證。

第五，在選舉與政治過程上，只要蔡政府任用自己人把持中選會與選務過程，就算選舉不失公正、公平，也難杜天下悠悠之口！

我國今年因「政治正確」獲邀參加民主峰會，但若遭主辦單位發現蔡英文，與她領導的民進黨政府有嚴重的「網軍之亂」、迫害媒體、選舉不公等問題，明年我國是否還會受邀，則可能不無疑問。