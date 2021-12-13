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蔡英文論文案傳阿扁當證人 扁自清自己沒說過喬論文

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
前總統陳水扁。本報資料照
前總統陳水扁。本報資料照

蔡英文總統論文案持續延燒，日前有名嘴在節目上提及前總統陳水扁替蔡英文總統「喬」學位證書。陳水扁今早在臉書發出聲明自清，自己從來沒有說過請人「喬」補發蔡英文博士證書的事，那是有心人的不當解讀。有心人士刻意炒作自己將以證人身分被傳訊，破壞與蔡英文的感情。陳水扁也說，自己的案子因健康因素停止審理，不可能冒著危險再去作證。

資深媒體人彭文正質疑蔡英文總統論文真實性，也因此與總統府發言人張惇涵指空戰；張惇涵指彭造謠抹黑，彭文正則對張惇涵提自訴加重誹謗罪。近日電視評論節目有來賓指出，台北地方法院月初開庭時，彭文正律師張靜認為，蔡英文的博士證書可能如前總統陳水扁曾指稱的，是由已故資策會副執行長黃國俊赴英國「喬」來的，當庭聲請傳喚陳水扁作證。前主播何啟聖則表示，陳水扁若作證，有可能爆出大料。

陳水扁今早在臉書粉絲頁「陳水扁新勇哥物語」貼出新聞稿，指出，「喬」事是有心人的不當解讀，絕非事實。陳水扁也提及，在2019年在好友告知下得知留英博士黃國俊因病辭世，順便談到黃國俊曾找LSE 前院長紀登斯幫忙處理學位證書補發事宜，「究竟事實真相如何，阿扁並不清楚。」

陳水扁聲明也自述，「阿扁聽來的間接傳聞就這麼多，哪來的『藏』了核彈？」他強調，多件扁案因自己健康因素停止審理，自己不可能違逆醫囑，冒著生命危險去作與案情無影響的證。

前總統陳水扁在臉書的貼文。圖／截自陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁在臉書的貼文。圖／截自陳水扁新勇哥物語

陳水扁 蔡英文 張惇涵

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