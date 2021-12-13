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孫大千批鄭文燦公投說法：不是沒良心就是沒智商

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批評桃園市長鄭文燦對四大公投的說法荒誕可笑。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評桃園市長鄭文燦對四大公投的說法荒誕可笑。圖／取自孫大千臉書

民進黨昨天在桃園舉行「四個不同意」公投說明會，桃園市長鄭文燦表示，三接遷離是缺電公投、核四重啟是核災公投、公投綁大選是選舉大混亂公投、萊豬公投等於做經濟孤兒公投，擋下公投就是讓蔡總統領導台灣走正確的路線。前立委孫大千說，能夠說出如此荒誕可笑謊言的人，不是沒有良心，就是沒有智商。如果鄭文燦是小木偶，鼻子恐怕已經長到可以繞地球一圈了。

孫大千說，鄭文燦身為桃園市長，不但沒有竭盡全力捍衛桃園珍貴的藻礁生態系，反而恐嚇人民珍愛藻礁就是缺電公投，失職在先，說謊在後，實在是丟盡了桃園市的臉。鄭文燦難道忘記了，蔡英文曾經保證「民進黨執政，台灣不缺電」嗎？

孫大千說，既然鄭文燦認為「台美關係堅若磐石」，那麼如此深厚的交情又怎麼會因為區區的禁止萊豬進口就翻臉交惡呢？過去台灣禁止萊豬進口這麼長一段時間，台灣有變成經濟孤兒嗎？

孫大千表示，公投綁大選過去根本就是民進黨的主張，只不過因為民進黨2018年地方選舉大敗，就把所有的怨氣都出在公投身上，立場理念說變就變，這才是在上演川劇的變臉吧？吞萊豬，滅藻礁，毀公投，民進黨做的每一件才是在狠狠的傷害台灣吧。

公投 桃園 民進黨

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