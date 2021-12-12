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林秉樞特權打疫苗？國民黨議員曝內幕：疑與這2家有人脈

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書踢爆，林秉樞疑似特權打疫苗。游懷疑，林秉樞和禾馨、台中榮總應該也存在「人脈關係」。本報資料照片
國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書踢爆，林秉樞疑似特權打疫苗。游懷疑，林秉樞和禾馨、台中榮總應該也存在「人脈關係」。本報資料照片

國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書踢爆，林秉樞疑似特權打疫苗。游淑慧說，她今天早上接獲檢舉，指林秉樞兩劑疫苗施打的診所，一間在北部、一間台中，檢舉資料點名第一劑是在之前高嘉瑜喬疫苗事件中，引起軒然大波的台北禾馨系統某一診所施打；第二劑則遠赴台中榮總施打。游懷疑，林秉樞和禾馨、台中榮總應該也存在「人脈關係」。

游淑慧說，林秉樞是否真在這兩家施打不是重點、也無所謂。她更關心的是有無特權施打？或有無如媒體報導喬疫苗。所以她接到檢舉後，花了很多時間去回溯衛福部的施打規定和時序，以及最近媒體揭露的一些資訊。

游淑慧說，衛福部長陳時中稱「林秉樞施打的時間大概是在7月中跟10月初，是在一般的平台施打。」部長揭露兩個重點，7月中、10月初，在一般的平台施打，7月中旬後台灣疫苗施打都必需透過「疫苗預約施打平台系統」，這系統是7月6日開放登記，7月12日發送第一批預約簡訊，7月16日後才開始施打，打的是AZ，重點是「而第一批施打的是50歲以上」。

游淑慧說，很明顯，林秉樞並不符合當時第一批的「可施打」的資格，除非是第九類。至於10月初則是「第十期」的施打梯次，當時二劑施打的資格為50歲至64歲，而開放施打的AZ。林秉樞的年紀同樣資格不符。

游淑慧也提到，七月中、十月初開放施打的都是「AZ」，但林秉樞的年紀似乎無法在這兩個時段內，透過一般平台預約和施打，這點衛福部應該比對徹查。

另外，游淑慧也比對林秉樞和檢舉資料中醫院院所之間關係，游說，台中榮總院長陳適安，就剛好在林秉樞母親告別式贈花名單內；林秉樞和禾馨系統可能認識，這大家應該能理解；加上日前名嘴公開揭露，在飯店協助林秉樞收拾物品的吳姓護理師，就在禾馨任職。

游淑慧說，這幾個線索加起來，林秉樞和這兩家醫療院所應該也存在「人脈關係」。游提到，檢舉資料涉及北市醫療院所的部分，她會提供北市府查證。至於台中榮總，則希望衛福部予以了解。很多事，慢慢能連起來、浮出來。

游淑慧說，媒體報導林秉樞的疫苗特權有兩種，「自己打有特權，喬別人打的特權」，游並在文末標註「43歲的網友們，還記得自己何時打到疫苗....？」

林秉樞 游淑慧 疫苗

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