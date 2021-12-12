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「北回曙光」音樂會嘉縣登場 蔡英文：黑夜終將過去

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
總統蔡英文今晚出席於嘉義縣表演藝術中心舉辦的「北回曙光」總統府音樂會時表示，黑夜中太陽升起時透出的光芒讓人感動，此次音樂會也希望呈現出台灣人民發展的歷史終點亮希望，追求未來。記者莊祖銘／翻攝
總統蔡英文今晚出席於嘉義縣表演藝術中心舉辦的「北回曙光」總統府音樂會時表示，黑夜中太陽升起時透出的光芒讓人感動，此次音樂會也希望呈現出台灣人民發展的歷史終點亮希望，追求未來。記者莊祖銘／翻攝

2021年總統府音樂會今年前進嘉義縣，定名為「北回曙光」，下午6時30分至8時在表演藝術中心登場，蔡英文總統、副總統賴清德、和各國外賓等出席，蔡致詞時表示，此次音樂會命名別具意義，象徵「黑夜終將過去」，希望這場音樂會能為國人帶來信心和勇氣。

蔡英文說，台灣是北回歸線上最大海島，北回歸線通過嘉義縣，也有世界聞名的阿里山日出，「黑夜中太陽升起時透出的光芒讓人感動」，音樂會也希望呈現出台灣人民發展的歷史終將點亮希望，追求未來。

蔡英文也提及，鄒族音樂家高一生，在白色恐怖時期是優秀的教育家，政治家、思想家和詩人，更是原住民族運動的先行者，今年4月紀念碑揭幕，也很榮幸今天邀請其家屬，演出高的作品，借此表達我們最深的敬意，也感謝他對台灣的貢獻。

蔡英文感謝藝文工作者的付出，如大林音樂家簡上仁等人，過去幾十年致力研究台灣本土音樂，今年是台灣文化協會的100周年，也期待透過文化力量，敘述更多台灣追求民主自由的故事。

蔡英文最後也用英文向現場外賓致意，她說全世界疫情依然嚴峻，我們活在一個充滿挑戰的時代，「但黑夜終究會過去，日出終究會來臨」，只要保持團結、保持信念。就能克服一切挑戰，希望這場音樂會為大家帶來信心和勇氣。

此次音樂會邀請包括嘉義大學交響樂團演出「灣聲樂團」音樂總監李哲藝的作品「嘉義新八景」，用悠揚樂聲描繪嘉義風土人文；嘉義長庚醫院癌症病友與家屬組成的「勇士合唱團」獻唱對生命的熱愛，大林音樂人簡上仁，則用台語演唱台灣民謠組曲。

總統府北回曙光音樂會今天晚間6時30分於嘉義縣表演藝術中心登場，邀請大林在地藝術家簡上仁用台語演場臺灣民謠組曲。記者莊祖銘／翻攝
總統府北回曙光音樂會今天晚間6時30分於嘉義縣表演藝術中心登場，邀請大林在地藝術家簡上仁用台語演場臺灣民謠組曲。記者莊祖銘／翻攝
總統蔡英文今晚出席於嘉義縣表演藝術中心舉辦的「北回曙光」總統府音樂會時表示，黑夜中太陽升起時透出的光芒讓人感動，此次音樂會也希望呈現出台灣人民發展的歷史終點亮希望，追求未來。記者莊祖銘／翻攝
總統蔡英文今晚出席於嘉義縣表演藝術中心舉辦的「北回曙光」總統府音樂會時表示，黑夜中太陽升起時透出的光芒讓人感動，此次音樂會也希望呈現出台灣人民發展的歷史終點亮希望，追求未來。記者莊祖銘／翻攝

公投 蔡英文 嘉義 音樂會

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