洪秀柱：民進黨愛台灣就像林秉樞愛高嘉瑜 愛得要你死

1218公投投票倒數一周，國民黨下午參加秋鬥大遊行，並於自由廣場前進行公投宣講。國民黨前主席洪秀柱表示，民進黨說愛台灣，「但他們的愛台灣，就像林秉樞愛高嘉瑜的愛法，愛得要你去死」、「民進黨愛台灣，是愛大家去死」，他們不願意看到民意是什麼，他們的愛台灣是害台灣。

洪秀柱表示，四個公投都同意，我們的愛台灣是真心的愛台灣，為了的是台灣的永續生存發展。民進黨也說愛台灣，「但他們的愛台灣，就像林秉樞愛高嘉瑜的愛法，愛得要你去死」、「民進黨愛台灣，是愛大家去死」，他們不願意看到民意是什麼，他們的愛台灣是害台灣。

洪秀柱說，民進黨無視人民的健康，不但希望大家吃萊豬，還認為萊克多巴胺是健康食品，農委會主委陳吉仲敢這樣講，「那我請他把萊克多巴胺當成疫苗去打」，這種官員沒良心，詛咒台灣老百姓去死。

對於上午停電，洪秀柱表示，她不是拒絕綠能，但認為核能是必要的，不只台灣需要，世界上先進國家都認為核電是目前綠能重要的能源發展。