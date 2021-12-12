郝龍斌：民進黨抗中害台 所以尼加拉瓜跟我們斷交了

1218公投投票倒數一周，國民黨下午舉辦「我同意！YES大遊行」活動、並參加秋鬥大遊行，並於自由廣場前進行公投宣講。台北市前市長郝龍斌表示，民進黨說要抗中保台，就一定要反對公投，但護食安、護民主、護環境的公投跟抗中保台有什麼關係？根本就沒有，「反而因為執政黨抗中，所以尼加拉瓜跟我們斷交了。」

郝龍斌說，民進黨真的是換了位子就換了腦袋，他們忘了裡面有3個公投是他們當初所堅持的，包括反萊劑、公投綁大選和護澡礁，但這3個公投跟抗中保台有什麼關係？根本就沒有，「反而因為執政黨抗中，所以尼加拉瓜跟我們斷交了。」民進黨不是在抗中保台，而是在抗中害台。

郝龍斌說，這4個公投案不是政黨對決，是民進黨跟全民的對決，我們在這場對決中一定要戰勝，用4個都同意告訴民進黨，它不能在欺騙人民、不能在壓霸。