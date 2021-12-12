停電又停水 賴士葆：蔡政府不要再強辯說台灣不缺電

文山區萬隆變電所變壓器爆炸起火，造成嚴重停電災情的地區包括文山、新店、中和、永和、板橋、烏來、深坑等地，也造成文山、信義區自來水加壓站跳電，因此停水，幾十萬戶家庭受到影響。國民黨立委賴士葆說，還有這種無法預期大規模的停電將成為生活中的常態，拜託蔡政府真的請不要再強辯說台灣不缺電了。

賴士葆指出，因停電，不少民眾受困在電梯裡等待救援，商家無法做生意，民眾沒有電，影響生活至鉅，幾乎動彈不得。台電說，因為變電站設備故障起火，否認今日的災情是因為降壓所致。但是10月、11月多次頻繁降壓是事實，降壓容易導致設備損壞。台電內部人員也說，萬隆變電所上個月就發生故障，4天前中和高壓電塔也曾起火。

賴士葆說，他今天到萬隆變電所了解實際狀況，再過半小時應可全部恢復供電，然而沒有人可以保證不再發生停電的事故，能源供應真的是吃緊，所以每日分區局部停止供電已經是常態。

賴士葆說，為了2025非核家園的政策，大家必須共同承擔，付上沉重的代價。核能提前除役，除了更多的倚靠燃煤以致於造成空汙，讓大家用肺發電，損害人民健康之外，分區輪流停電，還有這種無法預期大規模的停電將成為生活中的常態，拜託蔡政府真的請不要再強辯說台灣不缺電。