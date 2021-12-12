快訊

疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

挺藻礁公投 民團呼籲民眾不要跟著政治人物走

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
藻礁公投推動聯盟今天舉辦「各界學者挺藻礁公投」記者會，邀請成大教授高家俊（左起）、環保署前署長魏國彥、前副署長邱文彥等出席，呼籲對珍愛藻礁投下同意票，藻礁7600多年來發展不易，公投將是驗收台灣科學教育成果的時機，「民眾不要跟著政治人物走」，要用理智看問題。記者胡經周／攝影
藻礁公投推動聯盟今天舉辦「各界學者挺藻礁公投」記者會，邀請成大教授高家俊（左起）、環保署前署長魏國彥、前副署長邱文彥等出席，呼籲對珍愛藻礁投下同意票，藻礁7600多年來發展不易，公投將是驗收台灣科學教育成果的時機，「民眾不要跟著政治人物走」，要用理智看問題。記者胡經周／攝影

藻礁公投推動聯盟今天舉辦「各界學者挺藻礁公投」記者會，邀請環保署前署長魏國彥、前副署長邱文彥等出席，呼籲對珍愛藻礁投下同意票，表示藻礁7600多年來發展不易，公投將是驗收台灣科學教育成果的時機，呼籲「民眾不要跟著政治人物走」，要用理智看問題。

魏國彥表示，桃園海岸藻礁7000多年前開始發育，曾有珊瑚發育，但一度遭泥沙埋沒，近年部份地區因突堤效應減少泥沙淤積，藻礁外露、恢復生機，若能保存藻礁，未來還可能演育出珊瑚。下周公投是驗收台灣多年來科學教育成果的時機，希望民眾不要跟著政治人物走，要用理智看待問題。

針對經濟部、中油長期宣傳三接外推方案已大幅降低對藻礁影響，環保署前副署長、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥表示，不能以破壞面積大小合理化開發行為，且過往「不破壞藻礁」的說法已禁不起檢驗，且棧橋橋墩插入藻礁造成破壞是事實，政府「似是而非」的說詞，明顯誤導民眾。

針對經濟部、中油長期宣傳三接外推方案已大幅降低對藻礁影響，環保署前副署長、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥表示，不能以破壞面積大小合理化開發行為，且過往「不破壞藻礁」的說法已禁不起檢驗，且棧橋橋墩插入藻礁造成破壞是事實，政府「似是而非」的說詞，明顯誤導民眾。記者胡經周／攝影
針對經濟部、中油長期宣傳三接外推方案已大幅降低對藻礁影響，環保署前副署長、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥表示，不能以破壞面積大小合理化開發行為，且過往「不破壞藻礁」的說法已禁不起檢驗，且棧橋橋墩插入藻礁造成破壞是事實，政府「似是而非」的說詞，明顯誤導民眾。記者胡經周／攝影
環保署前署長魏國彥表示，桃園海岸藻礁7000多年前開始發育，曾有珊瑚發育，但一度遭泥沙埋沒，近年部份地區因突堤效應減少泥沙淤積，藻礁外露、恢復生機，若能保存藻礁，未來還可能演育出珊瑚。下周公投是驗收台灣多年來科學教育成果的時機，希望民眾不要跟著政治人物走，要用理智看待問題。記者胡經周／攝影
環保署前署長魏國彥表示，桃園海岸藻礁7000多年前開始發育，曾有珊瑚發育，但一度遭泥沙埋沒，近年部份地區因突堤效應減少泥沙淤積，藻礁外露、恢復生機，若能保存藻礁，未來還可能演育出珊瑚。下周公投是驗收台灣多年來科學教育成果的時機，希望民眾不要跟著政治人物走，要用理智看待問題。記者胡經周／攝影

藻礁 公投 魏國彥

延伸閱讀

1218公投黃金星期天 蘇貞昌、賴清德竹市公投宣講

「不要跟著政治人物走」 魏國彥、邱文彥力挺藻礁公投

公投過了也不執行？藍委：4公投主文明確蔡政府難迴避

蔡英文在雙北首場公投宣講 蘇貞昌猛打政院在新北政績

相關新聞

阿扁逼問2022選哪一都市長？陳時中：有空再來想

衛福部長陳時中在防疫戰中大出鋒頭，被視為綠營問鼎六都市長熱門人選，前總統陳水扁今天在廣播節目中專訪陳時中，單刀直入問他「...

挺藻礁公投 民團呼籲民眾不要跟著政治人物走

藻礁公投推動聯盟今天舉辦「各界學者挺藻礁公投」記者會，邀請環保署前署長魏國彥、前副署長邱文彥等出席，呼籲對珍愛藻礁投下同...

苗栗縣下屆議員選區維持不變 第一選區激烈戰況可期

苗栗縣下屆議員選舉區調整案，底定維持8個選區不變，部分地方政壇人士評估，苗栗市、公館鄉、頭屋鄉第一選區應選9席，目前浮出...

疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

中研院前研究助理疑似在P3實驗室工作時感染新冠肺炎，是連續35天本土零確診後的首例，社會焦躁不安，聯想到疫情風暴再起，加上5名確診的孟加拉籍船員曾到賣場購物，又引起恐慌，反映台灣疫苗覆蓋率節節攀升之際，仍舊對病毒零容忍。專家指出，與病毒共存是條不能回頭的路，台灣已符合兩項重要條件，但Omicron變異株全球現蹤、境外移入個案不斷增加，仍不能鬆懈。

綠營前縣長林光華：現在若竹竹併 楊文科已連任了

新竹縣府今天在竹北喜來登飯店舉行新竹縣市合併高峰論壇，民進黨籍前新竹縣長林光華受邀出席與談，他再公開支持現任國民黨籍縣長...

陳時中最驕傲的成績？ 希望防疫能讓自己未來感到驕傲

衛福部長陳時中今在前總統陳水扁廣播節目說，希望防疫成績能讓自己未來感到驕傲。兩人在專訪時聊起台灣在SARS之後的傳染病防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。