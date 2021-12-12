挺藻礁公投 民團呼籲民眾不要跟著政治人物走
藻礁公投推動聯盟今天舉辦「各界學者挺藻礁公投」記者會，邀請環保署前署長魏國彥、前副署長邱文彥等出席，呼籲對珍愛藻礁投下同意票，表示藻礁7600多年來發展不易，公投將是驗收台灣科學教育成果的時機，呼籲「民眾不要跟著政治人物走」，要用理智看問題。
魏國彥表示，桃園海岸藻礁7000多年前開始發育，曾有珊瑚發育，但一度遭泥沙埋沒，近年部份地區因突堤效應減少泥沙淤積，藻礁外露、恢復生機，若能保存藻礁，未來還可能演育出珊瑚。下周公投是驗收台灣多年來科學教育成果的時機，希望民眾不要跟著政治人物走，要用理智看待問題。
針對經濟部、中油長期宣傳三接外推方案已大幅降低對藻礁影響，環保署前副署長、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥表示，不能以破壞面積大小合理化開發行為，且過往「不破壞藻礁」的說法已禁不起檢驗，且棧橋橋墩插入藻礁造成破壞是事實，政府「似是而非」的說詞，明顯誤導民眾。
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