苗栗縣下屆議員選區維持不變 第一選區激烈戰況可期

苗栗縣下屆議員選舉區調整案，底定維持8個選區不變，部分地方政壇人士評估，苗栗市、公館鄉、頭屋鄉第一選區應選9席，目前浮出檯面有意參選至少16人，且個個都是強將，選戰激烈程度可期。

苗栗縣議員38席、其中7席婦女保障名額，縣選舉委員會今年6月間4案併陳，提報中央選舉委員會審定，決議維持原選區不變，縣選委會曾調查議員、鄉鎮市長、代表會主席，及各黨地方黨部主委意見，維持原選區有最多的26人贊同，主要認為當初制定選區，即考量歷史沿革及人口數，且議員為民喉舌及服務，職責並無地域或偏鄉之分。

目前距離明年地方選舉僅約1年，選情已是山雨欲來、風滿樓，第一選區除了老議員胡忠勇任內過世，8名議員都要爭取連任，前議員張志宇、謝家禓、許津溶自己或推派人參選，另有將2屆任滿的公館鄉長曾美露、台灣民眾黨提名的苗栗市民代表會主席楊喬安，及頭屋鄉民代表會主席湯于杰可能要轉跑道。

此外，這屆敗選的謝庚霖持續深耕地方，下屆可能捲土重來，政治素人羅以明勤跑社區、社團布局，也來勢洶洶，至少16人要搶9席，延續第一選區傳統一級戰區的緊繃選情。

至於下屆縣長選舉的態勢，政壇人土指出，國民黨部分，縣議會議長鍾東錦、農田水利署苗栗管理處長謝福弘，目前仍是兄弟爬山，各自努力爭取出線，民進黨部分，行政院政務顧問、苗栗縣小英之友會總會長頭份市前市長徐定禎呼之欲出，台灣民眾黨全力備戰、審慎評估，時代力量不會缺席，會推出最適合人選。