綠營前縣長林光華：現在若竹竹併 楊文科已連任了

新竹縣府今天在竹北喜來登飯店舉行新竹縣市合併高峰論壇，民進黨籍前新竹縣長林光華受邀出席與談，他再公開支持現任國民黨籍縣長楊文科，更稱如果現在新竹縣市馬上合併「楊文科已經連任了」，不過他也認為新竹縣市當初的分家就是錯誤，支持新竹縣市合併，但問題癥結點在於縣市統籌分配款，中央應好好修法。

林光華說，柯建銘曾在台北某場合提到財政收支劃分法的修法「修10年都修不來」，他不客氣地吐槽柯建銘「如果交給你老柯，100年都修不好」，他認為修法應該由中央匯集會計專家來好好研究。

林光華也透露曾向蔡英文總統懇談，認為蔡總統已經第二任任期，是應該追求歷史定位，好好修好財政收支劃分法，把各縣市的統籌分配款做到合理、公平正義的分配，他更認為如果民進黨能夠做好修法，對於執政來說是加分，但他也直言認為竹竹合併同時，不應該拋棄苗栗。

他對於新竹市長林智堅曾對苗栗縣長徐耀昌提出要「瓜分苗栗」，把頭份竹南給新竹、其他鄉鎮分給台中，感到難以想像。林光華說自己作為民進黨創黨人之一，但也對於這種作法感到無法認同，「社會很現實，但也不能這樣」，認為這樣的作法是陷小英總統於不義。

林光華認為新竹縣市的合併，應該做，但不應該草率，否則對於民進黨來說得不償失，他建議現階段新竹縣市政府應該合作先行，至於合併則應該考量整體的國土規畫，他也再表態支持楊文科、肯定楊文科的施政。