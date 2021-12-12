阿扁逼問2022選哪一都市長？陳時中：有空再來想

衛福部長陳時中在防疫戰中大出鋒頭，被視為綠營問鼎六都市長熱門人選，前總統陳水扁今天在廣播節目中專訪陳時中，單刀直入問他「打算要選新北市、台北市還是桃園市」，陳時中沒正面回應，四兩撥千斤說「先忙防疫，參選的事有空再想」。

Omicron變種病毒來勢洶洶，衛福部長陳時中今天在接受前總統陳水扁專訪，他說，防守戰是重點，對抗新興疫情，將致病機轉弄清楚，進一步找出防治手段，才能與病毒共存，若控制得宜，春節之後，預計就能往降級方向走。

談到讓各界大為緊張的Omicron變種病毒，陳時中說，預計1、2周後很多科學證據會陸續問世，很多時候危機也是轉機，看起來Omicron變種病毒傳染性強，但嚴重度沒變高，但還是不能掉以輕心。