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陳時中最驕傲的成績？ 希望防疫能讓自己未來感到驕傲

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
衛福部長陳時中（左）今早接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／攝影
衛福部長陳時中（左）今早接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／攝影

衛福部長陳時中今在前總統陳水扁廣播節目說，希望防疫成績能讓自己未來感到驕傲。兩人在專訪時聊起台灣在SARS之後的傳染病防治法修法是這次新冠肺炎的重要基礎，陳時中說，「新冠病毒的防治從修法時就開始了。」

陳時中說，SARS過後，在陳水扁任內著手進行傳染病防治法修法，「這次新冠病毒的防疫是從修法就開始啟動」，國際上很多國家在新冠防疫上會比較慢，主要就是沒有完整法規，但在台灣修法後，中央、地方的權責有畫分，防疫醫師、指揮系統等都是在防治法有明確規範。

陳水扁回憶，在2003年美國有20多位防疫專家至台灣訪問，當時台灣請教有哪些重要系統需建立，當時專家說，台灣需建議防疫醫師制度，台灣也馬上去做，甚至派出防疫醫師至美國受訓。

陳時中肯定陳水扁的修法堅持，「阿扁總統當時就修好法，路就開了，後來的路就會怎得順。」他說，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞就是當時受訓醫師之一，現在也對國家做出重要貢獻。

談起從牙醫師變成衛福部部長，陳時中說，做相關業務當然有壓力，但因過去牙醫未受到相當重視，「從牙醫師變成衛福部長也能讓牙醫更受到政府重視」，在處理健保業務時與醫界保持良好關係，自認是在當時與醫界建立信任感。

陳水扁也笑談，過去我們努力跟美國請教，這次台灣的防疫表現反而讓美國羨慕「我們怎麼做得那麼好」。

陳水扁好奇陳時中對自認最驕傲的成就是什麼？陳時中笑了一下說，事情真的很多，剛要上任前也至高雄跟總統請教，總統說事情要分輕重，不要什麼都攬在身上。「但我實在是攬滿多的」。陳時中說，「其實我都滿驕傲的」，他細數長照、社會安全網、健保財務等重大業務，「防疫是天上下來的，但我們有勇氣擔起來，也希望防疫成績可以讓我未來覺得驕傲。」

陳時中 陳水扁 醫師

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