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陳時中談「人與人連結」是父子連心 曝抽菸真的很不好

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天訪問衛福部長陳時中，談成長、防疫、推動健保制度改革等過程。記者林巧璉／攝影
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天訪問衛福部長陳時中，談成長、防疫、推動健保制度改革等過程。記者林巧璉／攝影

前總統陳水扁主持廣播節目，今天訪問衛福部長陳時中，陳在防疫記者會上，說出「人與人的連結」等金句，與已故陳父、台大親屬法名師陳棋炎教學素材有異曲同工之妙，阿扁問陳時中「這是父親教的嗎」，陳時中笑說「算父子連心吧！」當時思考是，如何形容情境，不要有歧視性，盡量用中性、平和字眼。

陳時中菸癮大，父親陳棋炎也是老菸槍，陳時中說，父親對孩子管教相當嚴厲，一向身教重於言教，唯獨抽菸這件事，父親告訴他「很愧疚，這件事無法當孩子榜樣」。

衛福部主管菸品、菸害，陳時中說，抽菸真的很不好，不接觸最好，能早戒就早點戒菸，才能顧健康。

陳水扁當年讀台大法律系時，修過陳棋炎的課，陳水扁說，陳棋炎是嚴師，陳棋炎75歲過世，病重在台大醫院住院時，陳水扁赴醫院探視送暖，讓陳時中家人相當感動。

陳時中是牙醫師出身，在專訪中，陳談及推動健保制度改革出發點，他說，論量計酬易衍伸亂象，造成劣幣逐良幣，許多醫師為增加營收會衝量，顧品質的人變少，這是他心心念念想扭轉的現象，牙醫師顧好品質，地位能提升，很多事情自然能迎刃而解。

前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天訪問衛福部長陳時中，談成長、防疫、推動健保制度改革等過程。記者林巧璉／攝影
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天訪問衛福部長陳時中，談成長、防疫、推動健保制度改革等過程。記者林巧璉／攝影

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

陳時中 陳水扁 台大醫院

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