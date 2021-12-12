聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳時中談「人與人連結」是父子連心 曝抽菸真的很不好
前總統陳水扁主持廣播節目，今天訪問衛福部長陳時中，陳在防疫記者會上，說出「人與人的連結」等金句，與已故陳父、台大親屬法名師陳棋炎教學素材有異曲同工之妙，阿扁問陳時中「這是父親教的嗎」，陳時中笑說「算父子連心吧！」當時思考是，如何形容情境，不要有歧視性，盡量用中性、平和字眼。
陳時中菸癮大，父親陳棋炎也是老菸槍，陳時中說，父親對孩子管教相當嚴厲，一向身教重於言教，唯獨抽菸這件事，父親告訴他「很愧疚，這件事無法當孩子榜樣」。
衛福部主管菸品、菸害，陳時中說，抽菸真的很不好，不接觸最好，能早戒就早點戒菸，才能顧健康。
陳水扁當年讀台大法律系時，修過陳棋炎的課，陳水扁說，陳棋炎是嚴師，陳棋炎75歲過世，病重在台大醫院住院時，陳水扁赴醫院探視送暖，讓陳時中家人相當感動。
陳時中是牙醫師出身，在專訪中，陳談及推動健保制度改革出發點，他說，論量計酬易衍伸亂象，造成劣幣逐良幣，許多醫師為增加營收會衝量，顧品質的人變少，這是他心心念念想扭轉的現象，牙醫師顧好品質，地位能提升，很多事情自然能迎刃而解。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言