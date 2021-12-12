蘇貞昌說沒錢養網軍 孫大千：見鬼了難道都是義勇軍？

行政院長蘇貞昌說，政府沒錢也不必養網軍。前立委孫大千批評，這真是見鬼了，都沒有人出錢，那麼這些遍布在網路世界上的綠營網軍全部都是自帶便當的義勇軍嗎？

孫大千指出，民進黨祕書長林錫耀說，民進黨沒錢養網軍。這根本就是廢話，首先，民進黨就算是有錢也不可能老實申報用途就是為了養網軍，更別說有納稅人的錢可以用，民進黨當然不用花自己的錢養網軍。

對於蘇貞昌也說政府沒錢養網軍，孫大千說，這也就是廢話，中華民國政府體制內本來就沒有網軍，事實是，民進黨正在利用國家預算幫自己培植網軍。這真是標準的「國家就是我家」的做法。民進黨政府每年數十億的網路建置以及政令宣導的預算究竟都花到哪裡去了？有哪些網路公司以及行銷公司得標？民進黨敢不敢全部上網公布，以昭公信呢？