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被指是網軍？柯昱安：應該是柯文哲團隊有人在放話

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，燒出網軍帶風向爭議，媒體報導接獲民眾黨人士爆料，擔任文宣部主任的「小牛」柯昱安（圖）是北市長柯文哲的網軍。報系資料照／記者邱瓊玉攝影
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，燒出網軍帶風向爭議，媒體報導接獲民眾黨人士爆料，擔任文宣部主任的「小牛」柯昱安（圖）是北市長柯文哲的網軍。報系資料照／記者邱瓊玉攝影

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，燒出網軍帶風向爭議，媒體報導接獲民眾黨人士爆料，擔任文宣部主任的「小牛」柯昱安是北市長柯文哲的網軍。柯昱安回應，他個人沒有使用任何公務資源、黨務資源來操作網軍，他也不是網軍，歡迎檢調單位來查。

媒體報導指出，柯昱安分別用「smartanko」、「keep90ing」、「orioles5566」、「saintbang56」與「YangNing5566」等5組帳號在PTT發文，互相噓文、推文營造聲量，但這些帳號在不久前遭版主抓包，IP位置交叉比對都雷同，遭水桶、禁止發文10年。

對此，柯昱安指出，他個人沒有使用任何公務資源、黨務資源來操作網軍，他也不是網軍，歡迎檢調單位來查，「smartanko」最初確實是他所創，但在2017年後就沒有在使用這帳號，並借給一位朋友，中間有3年左右時間這個帳號沒有任何動靜，一直到今年他的朋友使用這個帳號發文。

柯昱安說，原來他有拿帳號發文，似乎因IP紀錄跟其他幾個帳號一樣，所以被PTT站方揪出來是分身帳號，已經被停權。其他4個帳號，都跟他沒有關聯，不是他所創立，發文內容都不是他個人的行為。

至於這位朋友，柯昱安說是柯粉，2014年共同參與柯文哲選戰志工，他和那位朋友都是發傳單的志工，他會在上面發一些幫柯文哲、民眾黨辯護的文章，他覺得稀鬆平常，不是網軍。

柯昱安說，他感到不解的是，他裸退休息，為什麼還要在他走之前，進行人格攻擊。如果真的是民眾黨內人士或是柯團隊的人所為，他感到非常心寒，很不樂見柯團隊的放話文化。

柯昱安 柯文哲 民眾黨

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