中火少燒一點 蔡英文稱：盧秀燕和我們的立場不會差太遠

蔡英文總統下午參加民進黨公投說明會時說，她要提醒大家，公民投票投的是事情，是政策，不是人，也不是黨；每個人或許有不同的政治立場，但是不同的政治立場不代表對事情的看法必須是完全相反的。

她說，比如台中的盧秀燕市長雖是不同政黨，但她也說過反對核四遷到台中，也希望中火少燒一點煤，讓空氣好一點，所以不能重啟核四，不能停建三接，這兩件事件，「我相信我們的立場應該不會相差太遠」。

蔡英文說，公投是就事論事，如果同意台灣的能源轉型應該繼續推，電力供應應該要穩定，經貿布局一定要多元，民主的品質應該要提升，那「請大家相信我」跟我一起投「四個不同意，台灣更有力」。

蔡英文演說時也要台中市立委第二選區補選候選人林靜儀上台。她說，這陣子，她看林靜儀深入基層，每天在大小菜市場拜票握手，每天每個菜市場都碰到她接生過的小孩。

林靜儀跟她說，她要改變地方政治的文化。她要用行動來證明，服務是為了需要你伸出援手的人而存在，不是為了特權份子而存在。