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中火少燒一點 蔡英文稱：盧秀燕和我們的立場不會差太遠

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
蔡英文總統今在公投說明會上呼籲市民支持台中市立委第二選區補選候選人林靜儀。記者黃寅／攝影
蔡英文總統今在公投說明會上呼籲市民支持台中市立委第二選區補選候選人林靜儀。記者黃寅／攝影

蔡英文總統下午參加民進黨公投說明會時說，她要提醒大家，公民投票投的是事情，是政策，不是人，也不是黨；每個人或許有不同的政治立場，但是不同的政治立場不代表對事情的看法必須是完全相反的。

她說，比如台中的盧秀燕市長雖是不同政黨，但她也說過反對核四遷到台中，也希望中火少燒一點煤，讓空氣好一點，所以不能重啟核四，不能停建三接，這兩件事件，「我相信我們的立場應該不會相差太遠」。

蔡英文說，公投是就事論事，如果同意台灣的能源轉型應該繼續推，電力供應應該要穩定，經貿布局一定要多元，民主的品質應該要提升，那「請大家相信我」跟我一起投「四個不同意，台灣更有力」。

蔡英文演說時也要台中市立委第二選區補選候選人林靜儀上台。她說，這陣子，她看林靜儀深入基層，每天在大小菜市場拜票握手，每天每個菜市場都碰到她接生過的小孩。

林靜儀跟她說，她要改變地方政治的文化。她要用行動來證明，服務是為了需要你伸出援手的人而存在，不是為了特權份子而存在。

蔡英文 中火 盧秀燕 林靜儀

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