國營事業預算昨通過 游錫堃：過去沒人道歉我應該道歉

繼昨天臉書發文為國營事業預算遲來三讀道歉，立法院長游錫堃今天到宜蘭餐敘時，再度公開致歉。他說，中華民國立法院是最高民主殿堂、是最高民意機關，自己受人民付託，沒有依法如期完成任務，就是對不起全民，感到非常慚愧，「過去沒有人道歉，我應該道歉。」

游錫堃說，今年度國營事業預算總額有5兆元，依照預算法的規定，去年11月30日就應該通過，拖到昨天才通過；身為立法院長的他認為，自己才德淺薄才會如此。很多議會也會有類似狀況，即使拖延，最慢應該12月31日要通過，過去甚至有預算併決算辦理。

游錫堃說，雖然可以有很多理由，例如預算沒審完，最後不審了，就併決算辦理，又或者因為朝野黨團沒共識等。「我是覺得中華民國立法院是最高的民主殿堂、是最高民意機關，受人民的付託，沒有依法如期完成任務，就是對不起全民。」立法院這樣實在有負人民的付託。

他也說，立法院長依照立法院組織法第3條，不參加黨務活動，完全站在中立的立場，「我不能講哪個黨不配合，不管怎樣，就是立法院沒有通過，立法院長應該負責任，向大家道歉。」