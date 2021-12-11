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藍爆何欣純與林秉樞吃飯照 蔡其昌：不能證明什麼

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
藍營議員爆料立委何欣純與林秉樞曾單獨吃飯的照片，立法院副院長蔡其昌今早說，政治人物每天接觸人，吃飯、照相、換名片，這不能代表什麼。記者洪敬浤／攝影
藍營議員爆料立委何欣純與林秉樞曾單獨吃飯的照片，立法院副院長蔡其昌今早說，政治人物每天接觸人，吃飯、照相、換名片，這不能代表什麼。記者洪敬浤／攝影

台中市議員李麗華公開立委何欣純林秉樞單獨吃飯的照片，何欣純團隊對外不回應。立法院副院長今天蔡其昌說，政治人物與人吃飯、換名片、照相很正常，不能證明什麼，也不會對她有什麼影響；畢竟政治人物每天工作就是接觸人，說這樣會有傷害也不公平。

蔡其昌出席立委黃國書書法展開幕。針對公投案，蔡其昌說，目前四項公投不同意票的趨勢往上走，要看最後一周時間民眾的決定；目前而言，投票結果對民進黨是朝好的方向發展。

蔡其昌說，民進黨目前把公投、台中立委補選做好，對於市長選舉部分，民進黨會以六都整體團隊考量，組成最強候選人團隊來佈局，他認為農曆年後黨中央會去思考。

蔡其昌說，在蔡總統整體思維下，會一併考量未來中生代接班，縣市長提名與內閣改組不見得有連動性，但從提名到未來蔡總統卸任前，整體佈局會與世代接班有關。

國民黨議員李麗華昨在議會爆料，立委何欣純與林秉樞單獨吃飯的照片。何欣純團隊不回應此事。記者洪敬浤／攝影
國民黨議員李麗華昨在議會爆料，立委何欣純與林秉樞單獨吃飯的照片。何欣純團隊不回應此事。記者洪敬浤／攝影

蔡其昌 何欣純 林秉樞

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