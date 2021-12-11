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美媒：眾院外交委員會主席預計明年1月率團訪台

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
據媒體報導，民主黨籍的聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）將於明年1月率領跨黨派議員訪問台灣。 美聯社資料照片
據媒體報導，民主黨籍的聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）將於明年1月率領跨黨派議員訪問台灣。 美聯社資料照片

美國國會山莊報10日報導，民主黨籍的聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）打算在明年1月率領跨黨派議員訪問台灣。

「我希望且可能在1月造訪台灣。」米克斯表示，美國政府已清楚明白表示台灣政策的立場，就是美國與台灣站在一起，確保台灣有足以自我防衛的能量，若中國大陸進犯台灣將是大錯，他也支持政府延續這段期間的挺台作為。

上月9日有六位共和黨議員造訪台灣，接著又有另一團跨黨派議員也訪問台灣；兩組訪問團成員均會見中華民國總統蔡英文，米克斯表示，他應該也會拜會蔡總統。

米克斯說，台灣將會是國會訪團一月亞洲行的其中一站，將廣邀超過50位的眾議院外交委員會議員。

據報導，已有民主黨籍議員附和，這名議員表示，在美國盟友（指台灣）面臨威脅的時刻，對美國來說最重要的就是展現支持。

美國 米克斯 民主黨

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