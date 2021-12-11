馬英九三中案北檢上訴 賴士葆：林秉樞冒國安怎不查？

前總統馬英九遭控涉「三中案」賤賣國民黨產，台北地院日前判決馬無罪，但台北地檢署再提上訴。國民黨立委賴士葆在臉書質疑，相較三中案已獲判無罪，「網軍頭」林秉樞卻扯出網軍治國、亂國事件，檢調怎麼不敢查辦？

賴士葆認為，再將馬英九三中案上訴，不會讓北檢變的更偉大，只是讓人看到蔡政府政治追殺的齷齪面貌而已。

賴士葆表示，原特偵組早以查無不法將馬英九三中案不起訴簽結，但蔡政府上任後檢方又重啟調查，即使10月台北地院已判馬無罪，現在台北地檢署又堅持提起上訴，彷彿看到司法單位成替政黨效勞工具，窮盡洪荒之力要將馬入罪。

賴士葆質疑，林秉樞遭爆自稱國安會外圍人員，常替人喬疫苗、安排權貴小孩上私校謀利，國安會似乎不覺這是很嚴肅、嚴重的事，只是忙著與林切割，卻未積極出面捍衛國安會名譽，任由公權力被濫用，檢調也不覺得事態嚴重。

賴士葆批評，現在的檢調和監察院一樣，認為最優先的事情就是追殺前朝，要將馬英九入罪才是重中之重，不惜濫訴、浪費司法資源，就是要將馬政治追殺到底；但林秉樞扯出網軍治國、亂國事件，卻不敢查辦拿出該有作為，都是政治考量。