林秉樞戶頭2300萬 趙少康：不查金流查炒米粉合理嗎？

立委江啟臣與議員羅廷瑋服務處合辦「公投顧台灣．民主拚未來」台中公投宣講，媒體人趙少康提到，蔡英文總統說中二選區民進黨候選人林靜儀如當選，可提高選區生育率；趙少康說，林靜儀這麼厲害，會解決國安問題，應該當總統，選立委可惜了！他再批林秉樞戶頭有2300萬，檢調不查金流，里長幫顏寬恒炒米粉就被約談，合理嗎？

趙少康指出，蔡英文總統為林靜儀輔選，竟說她會提高中二選區的生育率，因林靜儀曾說過，為省電民眾晚上10點就可以關燈睡覺，還可提高生育率。趙說，他聽了差點昏倒。

趙少康表示，林靜儀如果可以解決少子化國安問題，這麼厲害的話，當立委太可惜了，應該送她去當總統！

接著，趙少康指出，林秉樞5年前曾因向母親要錢要不到，竟痛打母親在案。曾幾何時，5年後戶頭竟然有2300萬，檢調查不查金流？為何不查個水落石出？

趙少康說，台中里長幫顏寬恒炒米粉，竟然被約談， 讓里長們不知所措，他說這對照林秉樞的2300萬，合理嗎？民眾自己判斷。