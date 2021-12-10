快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

中研院P3前實驗室人員遭霸凌？院長廖俊智出面坦承

國營事業預算三讀通過 立委：預算花完才三讀很無奈

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院今三讀通過「110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」。圖／擷取自國會頻道
立法院今三讀通過「110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」。圖／擷取自國會頻道

立法院今三讀通過「110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，總規模達5兆餘元。時代力量立委陳椒華表示，「預算花完才三讀很無奈」，審查過程更出現錢已花光而不能刪除、凍結，或是花不完請立法院刪除等奇怪現象；民眾黨立委邱臣遠說，不能接受政府施政計畫跟預算先斬後奏，立法院應有預算審查責任，呼籲朝野理性溝通，不然反而是國會逼行政部門單位先斬後奏。

中央政府附屬單位預算中，原列營業總收入2兆6473億餘元，營業總支出2兆4421億餘元，稅後淨利2052億餘元。審議結果，減列營業總收入41億5480萬9千元，減列營業總支出（不含所得稅費用）18億8758萬8千元，減列稅前淨利22億6722萬1千元。

非營業部分，作業基金總收入改列為1兆8993億餘元，總支出改列為1兆7871億元，；債務基金來源、用途改列為7435億餘元；特別收入基金來源改列為2887.4億餘元，用途改列為2725.7億餘元；資本計畫基金來源改列為564億餘元，用途改列為132億餘元；信託基金總收入原列1822億餘元，增列3.6億餘元，總支出原列114億餘元，減列100萬元。

民進黨立委劉世芳表示，今年3月民進黨就邀請在野黨團趕快協商，但被用盡各種理由逃避，年底才來討論，「朝野4黨都有責任」，尤其國民黨團提出許多關於公投的提案，一邊刪除火力發電的燃煤採購，一方面又刪除燃氣機組更新預算，「看了啼笑皆非」。

國民黨立委曾銘宗則提到，目前國營事業董總老化嚴重，超過65歲、70歲比比皆是，做事消極影響經營效率，國民黨提案主張明年起國營事業派任的董事長、總經理、執行長初任不得超過50歲，續任者若超過65歲須報行政院核准，最高不得超過70歲。他也喊話，「請問民進黨給年輕人機會有這麼難嗎？」

民進黨 立法院 國民黨

延伸閱讀

活水機生飲水致癌物超標50倍 事業主管機關竟不明

蔡英文與黑道合影？ 蔡清祥：誰是黃承國我認不出來

影／活水機含致癌物超標 陳椒華呼籲政府重視

社子島開發環評審議 正反方居民集結、百名員警待命

相關新聞

議長邱奕勝請辭桃園市黨部主委 朱立倫：我已經慰留了

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆公投宣講，被問到桃園市黨部主委請辭，會不會覺得黨內現在有點動盪不安？朱立倫說，議長邱奕勝不...

國營事業預算三讀通過 立委：預算花完才三讀很無奈

立法院今三讀通過「110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，總規模達5兆餘元。時代力量立委陳椒華表示，「...

世界人權日 游錫堃：平等、減少不平等、推進人權

今天是世界人權日，立法院長游錫堃在臉書發文表示，世界上還有很多人的人權未獲得保障，需要透過國際間的合作，保護到更多的人，...

蔡政府只顧民主峰會天邊雲彩 忘卻兩岸和平的腳邊玫瑰

台灣參加了民主峰會，並在這一場峰會中，成了一個被刻意標榜的招牌或圖騰，以酸諷中國大陸不民主、威權獨斷的體制。蔡英文政府也為此得到了西方世界給予的風光評價；於此同時，海峽論壇也在廈門登場，但蔡英文政府早在一周之前就已將它描述為中共的大型統戰平台，以貶抑它的價值。

唐鳳今晚將於民主峰會發表國家聲明 分享我國民主故事

外交部今天表示，行政院政務委員唐鳳將於今晚代表我國政府以預錄影片方式發表「國家聲明」（National Statemen...

【專家之眼】台灣要以小博大？ 日本相撲「小將」的啟示

最近LINE一些群組瘋傳一位日本相撲「小將」炎鵬以小搏大的影片，有網友在傳遞影片時附加評論，認為台灣可以以炎鵬為師，對抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。