國營事業預算三讀通過 立委：預算花完才三讀很無奈

立法院今三讀通過「110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，總規模達5兆餘元。時代力量立委陳椒華表示，「預算花完才三讀很無奈」，審查過程更出現錢已花光而不能刪除、凍結，或是花不完請立法院刪除等奇怪現象；民眾黨立委邱臣遠說，不能接受政府施政計畫跟預算先斬後奏，立法院應有預算審查責任，呼籲朝野理性溝通，不然反而是國會逼行政部門單位先斬後奏。

中央政府附屬單位預算中，原列營業總收入2兆6473億餘元，營業總支出2兆4421億餘元，稅後淨利2052億餘元。審議結果，減列營業總收入41億5480萬9千元，減列營業總支出（不含所得稅費用）18億8758萬8千元，減列稅前淨利22億6722萬1千元。

非營業部分，作業基金總收入改列為1兆8993億餘元，總支出改列為1兆7871億元，；債務基金來源、用途改列為7435億餘元；特別收入基金來源改列為2887.4億餘元，用途改列為2725.7億餘元；資本計畫基金來源改列為564億餘元，用途改列為132億餘元；信託基金總收入原列1822億餘元，增列3.6億餘元，總支出原列114億餘元，減列100萬元。

民進黨立委劉世芳表示，今年3月民進黨就邀請在野黨團趕快協商，但被用盡各種理由逃避，年底才來討論，「朝野4黨都有責任」，尤其國民黨團提出許多關於公投的提案，一邊刪除火力發電的燃煤採購，一方面又刪除燃氣機組更新預算，「看了啼笑皆非」。

國民黨立委曾銘宗則提到，目前國營事業董總老化嚴重，超過65歲、70歲比比皆是，做事消極影響經營效率，國民黨提案主張明年起國營事業派任的董事長、總經理、執行長初任不得超過50歲，續任者若超過65歲須報行政院核准，最高不得超過70歲。他也喊話，「請問民進黨給年輕人機會有這麼難嗎？」