議長邱奕勝請辭桃園市黨部主委 朱立倫：我已經慰留了

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆公投宣講，被問到桃園市黨部主委請辭，會不會覺得黨內現在有點動盪不安？朱立倫說，議長邱奕勝不是請辭，責任心很重，他是希望把事情做好，且已經慰留了。

桃園市議會議長邱奕勝向媒體證實請辭國民黨桃園市黨部主委，預計做到今年年底。他表示，明年是選舉年，黨務、公務繁忙，擔心顧此失彼，為避免出差錯，因此做出這個決定。

朱立倫表示，邱奕勝議長不是請辭，他是責任心重，他是說，年底過後如果開始要黨內的初選，不要造成困擾，是不是到時候他可以來專心做選舉的工作。

朱立倫說，目前還不影響到這些任何的規劃，所以他已經慰留了。至於他看到好多的傳言，完全不是事實，什麼新的規劃、新的內容。他說這個都完全不是事實。包括前一段時間在談台中的，他當天就跟大家說已經沒有問題，已經慰留了。

朱主席表示，邱奕勝他是非常認真、非常努力，責任心很重，他是希望把事情做好，大家放心，這段時間公投，他也會全力以赴，至於明年選舉的事情，等年後再說。