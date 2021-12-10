快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

中研院P3前實驗室人員遭霸凌？院長廖俊智出面坦承

議長邱奕勝請辭桃園市黨部主委 朱立倫：我已經慰留了

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
議長邱奕勝請辭桃園市黨部主委，朱立倫：我已經慰留了。記者游明煌／攝影
議長邱奕勝請辭桃園市黨部主委，朱立倫：我已經慰留了。記者游明煌／攝影

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆公投宣講，被問到桃園市黨部主委請辭，會不會覺得黨內現在有點動盪不安？朱立倫說，議長邱奕勝不是請辭，責任心很重，他是希望把事情做好，且已經慰留了。

桃園市議會議長邱奕勝向媒體證實請辭國民黨桃園市黨部主委，預計做到今年年底。他表示，明年是選舉年，黨務、公務繁忙，擔心顧此失彼，為避免出差錯，因此做出這個決定。

朱立倫表示，邱奕勝議長不是請辭，他是責任心重，他是說，年底過後如果開始要黨內的初選，不要造成困擾，是不是到時候他可以來專心做選舉的工作。

朱立倫說，目前還不影響到這些任何的規劃，所以他已經慰留了。至於他看到好多的傳言，完全不是事實，什麼新的規劃、新的內容。他說這個都完全不是事實。包括前一段時間在談台中的，他當天就跟大家說已經沒有問題，已經慰留了。

朱主席表示，邱奕勝他是非常認真、非常努力，責任心很重，他是希望把事情做好，大家放心，這段時間公投，他也會全力以赴，至於明年選舉的事情，等年後再說。

朱立倫 桃園

延伸閱讀

請辭國民黨桃市黨部主委 邱奕勝：無關2022選舉

辭職是以退為進？邱奕勝：沒有這種想法

朱立倫譴責斷交：尼加拉瓜背信忘義、中共打壓國際空間

黨公務繁忙 桃園議長邱奕勝請辭國民黨桃園市黨部主委

相關新聞

國營事業預算三讀通過 立委：預算花完才三讀很無奈

立法院今三讀通過「110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，總規模達5兆餘元。時代力量立委陳椒華表示，「...

議長邱奕勝請辭桃園市黨部主委 朱立倫：我已經慰留了

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆公投宣講，被問到桃園市黨部主委請辭，會不會覺得黨內現在有點動盪不安？朱立倫說，議長邱奕勝不...

世界人權日 游錫堃：平等、減少不平等、推進人權

今天是世界人權日，立法院長游錫堃在臉書發文表示，世界上還有很多人的人權未獲得保障，需要透過國際間的合作，保護到更多的人，...

蔡政府只顧民主峰會天邊雲彩 忘卻兩岸和平的腳邊玫瑰

台灣參加了民主峰會，並在這一場峰會中，成了一個被刻意標榜的招牌或圖騰，以酸諷中國大陸不民主、威權獨斷的體制。蔡英文政府也為此得到了西方世界給予的風光評價；於此同時，海峽論壇也在廈門登場，但蔡英文政府早在一周之前就已將它描述為中共的大型統戰平台，以貶抑它的價值。

唐鳳今晚將於民主峰會發表國家聲明 分享我國民主故事

外交部今天表示，行政院政務委員唐鳳將於今晚代表我國政府以預錄影片方式發表「國家聲明」（National Statemen...

【專家之眼】台灣要以小博大？ 日本相撲「小將」的啟示

最近LINE一些群組瘋傳一位日本相撲「小將」炎鵬以小搏大的影片，有網友在傳遞影片時附加評論，認為台灣可以以炎鵬為師，對抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。