世界人權日 游錫堃：平等、減少不平等、推進人權

今天是世界人權日，立法院長游錫堃在臉書發文表示，世界上還有很多人的人權未獲得保障，需要透過國際間的合作，保護到更多的人，他呼籲大家一起朝向聯合國2021年的主題努力：平等、減少不平等、推進人權。

游錫堃表示，在這別具意義的日子，更要向榮獲第16屆亞洲民主人權獎，來自阿富汗的「胡梅菈．拉蘇麗」律師（Humaira Rasuli）說聲恭喜。在面對威權之下，拉蘇麗律師需要多大的勇氣與超越想像的毅力，才能夠堅定的捍衛人權。

游錫堃是在11月30日出席「2021年第十六屆亞洲民主人權獎」遴選結果記者會並宣布今年的得獎者為阿富汗的人權律師，胡梅菈．拉蘇麗。

胡梅菈．拉蘇麗16歲流亡到巴基斯坦，2001年返回阿富汗，成為人權律師以及創傷諮商師，並創辦了「阿富汗婦女正義組織」且擔任執行長。領導「阿富汗婦女正義組織」的夥伴們，調查和審理阿富汗一些最具象徵意義、最危險和最引人注目的法律案件。她的努力使阿富汗女性逐漸能夠在阿富汗司法體系中爭取正義。