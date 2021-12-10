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世界人權日 游錫堃：平等、減少不平等、推進人權

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
今天是世界人權日，立法院長游錫堃在臉書發文向全球仍在為人權奮鬥的勇士們致上最高敬意。圖：游錫堃臉書
今天是世界人權日，立法院長游錫堃在臉書發文向全球仍在為人權奮鬥的勇士們致上最高敬意。圖：游錫堃臉書

今天是世界人權日，立法院長游錫堃在臉書發文表示，世界上還有很多人的人權未獲得保障，需要透過國際間的合作，保護到更多的人，他呼籲大家一起朝向聯合國2021年的主題努力：平等、減少不平等、推進人權。

游錫堃表示，在這別具意義的日子，更要向榮獲第16屆亞洲民主人權獎，來自阿富汗的「胡梅菈．拉蘇麗」律師（Humaira Rasuli）說聲恭喜。在面對威權之下，拉蘇麗律師需要多大的勇氣與超越想像的毅力，才能夠堅定的捍衛人權。

游錫堃是在11月30日出席「2021年第十六屆亞洲民主人權獎」遴選結果記者會並宣布今年的得獎者為阿富汗的人權律師，胡梅菈．拉蘇麗。

胡梅菈．拉蘇麗16歲流亡到巴基斯坦，2001年返回阿富汗，成為人權律師以及創傷諮商師，並創辦了「阿富汗婦女正義組織」且擔任執行長。領導「阿富汗婦女正義組織」的夥伴們，調查和審理阿富汗一些最具象徵意義、最危險和最引人注目的法律案件。她的努力使阿富汗女性逐漸能夠在阿富汗司法體系中爭取正義。

人權 律師 游錫堃

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