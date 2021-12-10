快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

中研院P3前實驗室人員遭霸凌？院長廖俊智出面坦承

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐鳳今晚將於民主峰會發表國家聲明 分享我國民主故事

聯合報 / 記者徐偉真侯俐安╱台北即時報導
行政院政務委員唐鳳將代表我國，在美國民主峰會以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀擔任與談人的政府代表。本報資料照片，記者林伯東／攝影
行政院政務委員唐鳳將代表我國，在美國民主峰會以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀擔任與談人的政府代表。本報資料照片，記者林伯東／攝影

外交部今天表示，行政院政務委員唐鳳將於今晚代表我國政府以預錄影片方式發表「國家聲明」（National Statement），和世界分享台灣的民主故事，強調台灣始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更願在促進全球自由、民主和人權領域，扮演領導角色。

外交部今天表示，美國總統拜登主持的「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議於9日至10日召開，唐鳳及駐美代表蕭美琴已在9日與各國領袖一同線上出席。

外交部表示，台灣的民主表現亮眼，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在「民主峰會」首日的「強化民主韌性」場次，即公開肯定台灣與美國等多國一同支持「全球反貪集團」（Global Anti-Corruption Consortium, GACC）。打擊貪腐是這次峰會三大主題之一，台灣響應美國號召，捐贈40萬美元支持GACC的工作，與國際社會共同打擊貪腐政權，為全球良善治理共盡心力。

外交部表示，在美國舉行民主峰會的首日，中國誘使尼加拉瓜與我斷交，中方行徑惡劣，企圖孤立台灣，對民主世界公然挑釁。然而，台灣在民主陣營中並不孤單，不僅美國國務院在第一時間發布新聞聲明支援，強調台灣與西半球友邦的關係為各國人民帶來重大的經濟與安全利益，美方更鼓勵各國擴大與台灣的交往。

外交部表示，台灣始終承諾，會站在全球對抗威權主義的最前線，中國的軍事恫嚇、經濟脅迫及外交施壓等文攻武嚇，都不會改變台灣堅持民主自由、走向世界，參與國際民主社群的決心與努力。我國將與美國等理念相近國家持續合作，捍衛全球民主制度與人權價值。

外交部 唐鳳

延伸閱讀

日本宣布出資1400萬美元 助國際機構保護勞工人權

受邀民主峰會 唐鳳：台灣能有所貢獻

【重磅快評】唐鳳的「國家聲明」 包括謊言與網軍嗎？

唐鳳代表出席美民主峰會 將發表國家聲明

相關新聞

議長邱奕勝請辭桃園市黨部主委 朱立倫：我已經慰留了

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆公投宣講，被問到桃園市黨部主委請辭，會不會覺得黨內現在有點動盪不安？朱立倫說，議長邱奕勝不...

國營事業預算三讀通過 立委：預算花完才三讀很無奈

立法院今三讀通過「110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，總規模達5兆餘元。時代力量立委陳椒華表示，「...

世界人權日 游錫堃：平等、減少不平等、推進人權

今天是世界人權日，立法院長游錫堃在臉書發文表示，世界上還有很多人的人權未獲得保障，需要透過國際間的合作，保護到更多的人，...

蔡政府只顧民主峰會天邊雲彩 忘卻兩岸和平的腳邊玫瑰

台灣參加了民主峰會，並在這一場峰會中，成了一個被刻意標榜的招牌或圖騰，以酸諷中國大陸不民主、威權獨斷的體制。蔡英文政府也為此得到了西方世界給予的風光評價；於此同時，海峽論壇也在廈門登場，但蔡英文政府早在一周之前就已將它描述為中共的大型統戰平台，以貶抑它的價值。

唐鳳今晚將於民主峰會發表國家聲明 分享我國民主故事

外交部今天表示，行政院政務委員唐鳳將於今晚代表我國政府以預錄影片方式發表「國家聲明」（National Statemen...

【專家之眼】台灣要以小博大？ 日本相撲「小將」的啟示

最近LINE一些群組瘋傳一位日本相撲「小將」炎鵬以小搏大的影片，有網友在傳遞影片時附加評論，認為台灣可以以炎鵬為師，對抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。