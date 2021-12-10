【專家之眼】台灣要以小博大？ 日本相撲「小將」的啟示

最近LINE一些群組瘋傳一位日本相撲「小將」炎鵬以小搏大的影片，有網友在傳遞影片時附加評論，認為台灣可以以炎鵬為師，對抗中國大陸，以小博大！

其實説炎鵬是「小將」，不是因為炎鵬（Enho）的年齡很小，而是他的體重「噸數」，比起一般相撲力士，屬於輕盈嬌小的體型。炎鵬的身高只有168公分，體重不過99公斤，而前四名力士平均身高185公分，體重148公斤。但炎鵬卻是近幾年相撲比賽中，少數能夠打到最高跟次高等級賽的小力士，確實能以小博大用很精湛技巧打敗對他而言像「大象」的力士，也因此他在日本擁有不少死忠粉絲；台灣也有不少相撲迷喜歡他，也才會拿炎鵬引伸比喻，説台灣這幾年抗中反中一樣是在「以小搏大」。

但炎鵬的「以小搏大」，真的能啟發台灣使用類似炎鵬在相撲中的靈巧技術，悠遊在中美對撞的兩頭大象中安然無恙，甚至於擊敗中共這樣龐然大物似的「力士」嗎？

其實在LINE群組裡傳來傳去的炎鵬影片，剪輯的都是他一次又一次勝利的比賽，看完觀眾當然會認為炎鵬是「以小博大」的典範。但是若實際去追蹤炎鵬的所有比賽，炎鵬雖然能以小搏大，但也很難突破體重及身高的結構性劣勢的制約，在邁向相撲的最高境界前，被迫止步；而且，為了能以小搏大，炎鵬冒著極大的風險。

炎鵬師承相撲史上拿下最多幕內優勝的力士白鵬翔，他擁有最佳的師資在培訓他，是其優勢。此外，炎鵬在前期的出賽，比較可以「出奇致勝」，是因為他可以抓到近身攻擊的某個角度，進而採取閃電式的攻擊，例如：把對方選手的腳抬起來，使對方摔倒。但是，後來勝率較高的相撲力士發現並暸解了他的攻擊角度後，都會嚴加防範，這就使得炎鵬的勝場率，漸漸下降。

再者，炎鵬的體重比起大多數的相撲力士，輕了50到100公斤之間的重量，這使得炎鵬在比賽時，一旦受創比輸，就會有高機率「嚴重受傷」的風險。有一次炎鵬在幕內賽跟一位技巧也相當不錯的相撲力士比賽，就因為手臂被對方鎖住，輸掉那場比賽。但比輸之後，大家在鏡頭前都看到，炎鵬下場時，抱著手臂，表情痛苦，手臂拉傷看起來頗為嚴重。可見小力士在對抗大力士時，不論輸贏，負傷的可能性及受傷的嚴重性，比大噸位的力士都要高。所以以小搏大前必須考慮一旦落敗的慘痛代價；而且，就算技巧精湛，對方熟知套路後，終究還是得敗下陣來，這就從「以小搏大」墮落到「因小失大」！

從炎鵬的以小搏大來看台灣，台灣只會緊緊抱著美國的大腿，以為「美國隊長」就像炎鵬的師父白鵬翔，跟著美國隊長比劃幾招，就能打敗中共？大家認為白鵬翔還是很用心的教炎鵬，就此點而言，美國教阿富汗政府軍隊打仗，以為政府軍至少可以撐個半年，結果不到一個星期，潰不成軍。何況美國隊長最近才加緊協助台灣軍隊的戰鬥訓練，就算像白鵬翔那麼優秀的師傅，教了很多自己的相撲技術，但若炎鵬自己的噸位不夠，還是坐不上相撲最高榮譽「橫綱」（Yokozuna）的位置。如同「美國隊長」就算教台灣軍隊很好的戰鬥技巧，但台灣自己本身實力－噸位不夠，如何搏倒像大象的中共？

說穿了，台灣的民進黨還是在幻想，一旦台海戰事發生，美國隊長會帶著「復仇者聯盟」趕來拯救台灣，問題是可能嗎？就像炎鵬在「土俵」（圓形黏土擂台）上被打敗時，白鵬翔也救不了他！

此外，炎鵬的近身攻擊成功率在下降，是因為被對手「看破手腳」，台灣在美日卵翼下不斷對大陸「草蜢弄雞公」，下場肯定不如炎鵬。因為炎鵬自己也知道小力士對抗大力士的風險，所以有時候還會改變戰術，增加勝場率，使得日本相撲迷還是很喜歡他。

其實目前日本相撲力士中，還有另一位值得關注的小力士貴景勝，他的身高也只有175公分，但他卻讓自己的體重增胖到166公斤。貴景勝的招牌攻勢是「突進」（thrust），而他的猛攻常常讓對手無法招架，有時甚至在幾秒內就已定勝負。同時，貴景勝在面對對手的正面推進時，有足夠的「本錢」（166公斤）可以頂住，而不會像炎鵬這麼容易地被推出場外。貴景勝目前已是大關（Ozeki）等級，距離相撲力士最高等級橫綱，只差一步。

相較之下，炎鵬似乎比較仰賴神級師父白鵬翔，而以靈活戰術取勝，很像台灣目前政府的手法，像口罩外交、大外宣看起來很靈活，然後緊緊依偎在川普和拜登腳下，但即使台灣不在中美兩隻大象互撞中不幸被撞死，也可能反而被美國這隻大象象腳誤踩而死。要以小搏大還是得學著貴景勝一點，把自己的基礎－「噸位」弄得更重，才是根本。