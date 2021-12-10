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蔡總統：促進國際民主人權 台灣決心扮更積極角色

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

今天是國際人權日，蔡英文總統表示，民主自由是台灣人民的生活方式，也是堅持的價值。台灣有決心、也有能力，在促進國際民主人權議題上，扮演更積極的角色。

蔡總統應「台灣民主基金會」邀請，為「第16屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」錄製致詞影片。蔡總統表示，恭喜律師胡梅菈．拉蘇麗獲得「第16屆亞洲民主人權獎」，胡梅菈．拉蘇麗的成長歷程本身就是一部人權奮鬥史，她曾流亡巴基斯坦，近20年來，她始終走在阿富汗婦女運動的最前線，也是著名的人權律師、創傷諮商師。

蔡總統說，在阿富汗動盪不安的局勢中，胡梅菈．拉蘇麗不畏艱難，展現韌性，積極推動司法改革，創辦「阿富汗婦女正義組織」，對多項婦女及人權法案提出倡議，也持續為受暴女性爭取更多的尊嚴及正義。

蔡總統表示，爭取民主人權的道路，從來都不簡單，台灣也曾經歷威權統治，深刻地了解，得來不易的民主，必須持續深化。今天是國際人權日，也要向全世界的朋友表達，民主自由是台灣人民的生活方式，也是堅持的價值，台灣有決心、也有能力，在促進國際民主人權議題上扮演更積極的角色。

人權 阿富汗 台灣人

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