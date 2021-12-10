籲民眾參與秋鬥遊行 國民黨團：讓昏庸政府知人民意見

反萊豬等四項公投下周六投票，立法院國民黨團上午號召號召全國愛護自己與家人、小朋友、加中年長者健康的朋友，後天走上街頭，四個公投都投同意，愈簡單愈健康，台灣快樂健康又美麗；17日晚間夜宿自由廣場，為民主守夜。

國民黨團總召費鴻泰表示，12日當天下午1時國民黨將與秋鬥等民團在自由廣場會師遊行宣示，希望大家為了健康環境能源民主，喊出大家心聲，讓這個昏庸政府知道人民的意見是什麼。

費鴻泰說，17日晚上國民黨還會在自由廣場辦民主之夜，一直守夜到1218投票，用決心與行動告訴國人與世界各國朋友，台灣是民主國家；要用公投告訴當前昏庸政府，愛護人民健康與身體、環境，之後要的能源是什麼，也守護民主。

費鴻泰批評，從來沒有任何國家的行政首長會說豬吃萊克多巴胺就好像人吃保健食品，也從來沒有一個國家副元首會說將萊克多巴胺與K他命類比，昏庸至此；說真愛藻礁，睜眼說瞎話稱三接沒蓋在藻礁上，這個政府還有什麼好期盼的？

國內再傳新冠肺炎本土確診者，疫情警戒再現變化，恐衝擊公投宣講活動規劃。費鴻泰說，一切遵照中央流行疫情指揮中心決定，指揮中心如果將疫情警戒恢復到三級，在外群聚的不能超過50人，乃至於10人，通通都遵守。

費鴻泰提醒，指揮中心不要看到長期本土零案例就大意，感謝平常辛勞，但發條鬆了要趕快想辦法，不要真的壞掉就比較麻煩。

對黨籍直轄市長侯友宜與盧秀燕不參與黨部公投宣講活動，立委江啟臣表示，國民黨推公投與地方諸侯縣市長推施政，都是為了人民、國家，只要目標方向一致，就沒有所謂配不配合問題，大家只是在不同崗位與身分上盡心、盡力，但都是在配合整個國家未來發展，為人民福利著想。