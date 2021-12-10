反網軍霸凌、洗腦！ 秋鬥遊行周日登場

秋鬥遊行將於周日登場，屆時將有環保、食安、勞工和土地正義團體代表輪番發言。秋鬥主辦單位今辦記者會指出，民進黨執政以來，網軍霸凌現象越加猖狂，由政府帶頭撕裂社會，並運用國家資源放送假訊息打壓異議者，周日的遊行，是一場「理智判斷」與「網軍洗腦」的對決，邀請被網軍霸凌的受害者一起上街向總統府抗議。

醫師蘇偉碩表示，網軍是政府機關運用政治力和經濟力的優勢對於知識力的「非法侵犯」，而政治、經濟與知識三種權力的平衡是民主社會的基礎，政府運用源自人民所委託的權力，非法侵犯人民賴以制衡政府權力的知識力，這是對憲政秩序的叛亂，人民可以要求政府放下「網路機關槍」，向民主憲政的秩序投降。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則說，網軍大量抹黑、人格謀殺的霸凌行為，腐蝕了社會的互信，而當前執政黨不但縱容，或以攻擊抹黑方式摧毀社會良知者的人格，藉此鞏固其政權。這是得不償失的行為，敗壞了社會的風氣，失去人民的信任，只有被唾棄一途。

台科大教授陳致曉也說，以南鐵案為例，網軍憑藉台灣文化中的「集體霸凌」，使民主淪為民粹，網軍治國的結果是斷絕公共政策理性討論空間，助長了黨國獨裁。

秋鬥發言人李建誠表示，12月18日的公投，也是「理智判斷」與「網軍洗腦」的對決，呼籲曾被網路霸凌、抹黑、扣帽子、貼標籤為「中共同路人」的受害者們，一起放下手機、離開電腦，走上凱道，向總統府大聲抗議。

周日的秋鬥遊行，預計在當天下午1點半於公園路靠台北賓館側集結，從屏東步行30天北上的行腳隊伍也將一同在凱道會師，帶領民眾走過印有電腦鍵盤和綠色蟑螂圖案的「網軍大道」，象徵踏破網軍的黑暗，終結網路霸凌。

秋鬥指出，當天遊行活動將有環保、食安、勞工和土地正義團體的代表輪流發言，同時由「黑手那卡西」工人樂隊和歌手沈懷一以「護藻礁」和「反萊豬」創作歌曲帶動大合唱。環團也在凱道路口放上「藻礁永存」的大字，並由行為藝術者鋪上海洋廢棄物和藻礁殘骸，同時有大偶戲劇演出化石燃料怪獸的汙染，勞工團體則以人體排出「YES TW」和「投票符號」，表達出對台灣說「YES」，要投下健康與永續的正面價值。