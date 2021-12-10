民主峰會期間尼國斷交 涉外人士：對國際民主社會挑釁

尼加拉瓜政府今天宣布，與中華民國斷絕外交關係，我國邦交國剩下14國。涉外人士表示，尼加拉瓜選擇斷交的時間點在海峽論壇前夕，且是在美國舉辦民主峰會期間，無非是對國際民主社會的挑釁。

據了解，尼加拉瓜與我國斷交有其背景因素。尼加拉瓜在11月大選中，由於爭取連任的奧德嘉政府在選舉過程中打壓反對派可能總統候選人，更逮捕異議人士等，讓奧蒂嘉在爭議聲中當選後，國際民主社會普遍譴責與制裁，至今包括美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果，國際制裁也使尼國經濟壓力劇增。

由於經濟壓力劇增，迫使奧蒂嘉政府採取更強烈的抗議與反擊，具體作為就是與中國等威權集團更加靠攏。除主動宣布退出美洲國家組織之外，日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財政部長訪問俄羅斯簽署協議進行核能方面的合作等。

涉外人士指出，台灣身為民主陣營的一員，曾呼籲尼方應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。尼加拉瓜除主動退出美洲國家組織，接觸中國威權集團之外，在其宣布與我斷交的時間點挑在敏感時機，也有刻意的意味。