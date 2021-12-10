世盟視訊論壇拉丁美洲代表提醒疫情已造成民主倒退

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權今天凌晨主持世盟拉美區域視訊論壇，以新冠肺炎疫情對拉丁美洲的自由民主與經貿發展之影響為主題，邀集拉丁美洲與我國關係友好的各國民意代表提出報告，曾永權說，防疫與經濟發展孰重孰輕，是疫情發生以來，一直困擾各國的難題。封城並非長久之計，多個國家為顧及經濟發展選擇與病毒共存，或許這將是一種趨勢。歷經疫情衝擊，它警告我們習以為常的自由正處在危險之中，我們切不可將自由、民主視為理所當然。

今天參加視訊會談的有世盟總會長饒穎奇、墨西哥分會會長郝雷齊、智利分會會長沙拉貝里、委內瑞拉分會會長阿克雷、哥斯大黎加分會會長阿爾華雷斯、尼加拉瓜分會秘書長蘇阿瑞絲、烏拉圭分會會長艾斯畢諾沙、厄瓜多分會會長阿布哈、阿根廷分會會長羅佩茲秘書長。

曾永權說，2020年以來，防疫影響自由民主，防疫與經濟發展孰重孰輕，是困擾各國的難題。封城並非長久之計，目前多個國家為顧及經濟發展選擇與病毒共存，或許這將是一種趨勢。新冠肺炎疫情對自由、民主社會發出警鐘，歷經疫情的衝擊，它警告我們習以為常的自由正處在危險之中，我們切不可將自由、民主視為理所當然。

饒穎奇表示，疫情一日得不到有效解決，經濟無法恢復正常。唯有繼續積極研發有效疫苗，鼓勵人民追加疫苗，全面提高疫苗施打覆蓋率，才能降低感染重症死亡風險，使病毒變成一般流感病毒，這才是恢復往昔正常生活，經濟復甦，全球經貿繼續穩定發展的唯一途徑

阿爾華雷斯表示，新冠疫情肆虐的這兩年裡，全球與拉丁美洲都遇到自由、民主、法治嚴重倒退，各種獨裁主義增強的情況。多數政府以公共政策和緊急措施應對疫情，限縮出入境、思想、言論、集會、結社、和平示威、宗教崇拜、營運、商業等各領域的自由。某些情況下，這些特殊措施變成永久措施，實施時間拉得很長，產生了負面影響，甚至連集會和示威活動都被禁止。

阿克雷指出，我們注意到民主政府為了預防新冠病毒，採取了違反部分人權原則的行動，個民主社會必須自問的問題就是，什麼是限制？另一個問題是，我們是否應習慣緊急管理？新冠疫情會對我們的政府系統造成什麼影響？我們該如何重拾機構與公民之間的信任？如何面對我們眼前的經濟和社會問題？這些問題必須解決，重建彼此的信任尤為重要。

他表示，對委內瑞拉來說，新冠病毒疫情正是控制社會暴亂的最佳時機，這個情況允許其採用更激進的鎮壓手段，利用操控機制延長其執政時間，這些措施的根據，都不是醫務人員、科學家或專業非政府組織之建議。某些鎮壓機制在多數情況下，目的不是保護全體委內瑞拉人民，而是以政治控制為出發點。

蘇阿瑞絲說，疫情爆發初期，百分之四十勞工未享有社會保障，拉美地區有逾百分之五十勞工並無正職，最受疫情波及的是婦女及年輕族群。新冠疫情蔓延，導致拉美各國的結構問題更趨惡化，包括貧窮指數上揚，以及一整年來學校無法進行實體授課。高達1億6700萬學童或青少年，疫情爆發後無法到校上課，被稱為是失落的世代，未來輟學生比率可能升高。