黨公務繁忙 桃園議長邱奕勝請辭國民黨桃園市黨部主委

亞洲第一座人權紀念碑1998年12月10日在綠島動土。凜冽風雨中，10名綠島國小的學童與時任行政院長蕭萬長共同鏟動象徵的工地。在第五十個世界人權日裡，蕭萬長在紀念碑動土典禮上強調，人權的時代已來臨，大家應沈澱舊悲情，迎向新世紀；希望大家一起加入人權教育服務的行列，讓人權成為國家現代化的重要指標。

2021-12-10 08:54