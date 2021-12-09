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黨公務繁忙 桃園議長邱奕勝請辭國民黨桃園市黨部主委
桃園市議會議長邱奕勝向媒體證實請辭國民黨桃園市黨部主委，預計做到今年年底。他表示，明年是選舉年，黨務、公務繁忙，擔心顧此失彼，為避免出差錯，因此做出這個決定。
據了解，邱奕勝本月初已向黨中央請辭，但為了不影響現階段公投任務，所以未立即辭去主委一職，5日仍與民眾黨首度「藍白和」努力催票，黨內人士也多半低調不提。
邱在辭呈提到，自接任主委之後，對於黨中央交付任務均使命必達，尤其在接任主委之際正值總統大選衝刺階段，更是窮盡所有資源和力量讓桃園選票極大化；他感謝吳敦義、江啓臣和朱立倫三位黨主席厚愛，讓他任主委期間能全力發揮，然而明年是選舉年，他擔心黨務公務繁忙會顧此失彼，為避免任何差錯，影響未來黨務運作，所以決定辭去桃園市黨部主委一職。
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