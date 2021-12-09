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自爆網軍攻擊到落淚 陳佩琪：想也知柯文哲礙著人家利益

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲(右)妻子陳佩琪（左）今天在臉書自爆，曾被網軍攻擊，辱罵她跟柯文哲是紅檳榔，接連出現數十個帳號，刪也刪不完，讓她忍不住直掉淚。圖／引用自陳佩琪臉書
台北市長柯文哲(右)妻子陳佩琪（左）今天在臉書自爆，曾被網軍攻擊，辱罵她跟柯文哲是紅檳榔，接連出現數十個帳號，刪也刪不完，讓她忍不住直掉淚。圖／引用自陳佩琪臉書

林秉樞施暴延燒出綠網軍風暴，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書自爆，曾被網軍攻擊，辱罵她跟柯文哲是紅檳榔，接連出現數十個帳號，刪也刪不完，讓她忍不住直掉淚。陳佩琪說，綠營網軍會對她臉書感興趣攻擊，想也知道是老公柯文哲礙著了人家的利益了...。

陳佩琪自爆被網軍攻擊的經歷，她說，記得2019年八八父親節那天，父親過世三周年多，自己在臉書寫感念父親的文章，沒想到幾分鐘後，接連出現數十個帳號，通篇辱罵她和柯是紅檳榔，還謾罵她父親養出這麼一個女兒。

陳佩琪說，這種惡意留言刪也刪不完，刪一則會引來更多則，那時約晚上六七點左右，家人都還沒回來，找不到人訴苦，忍不住坐在電腦前直掉淚。

陳也提到，2020年，柯從沒說要棄市民去跟選總統，從頭到尾都是被動被列入民調，網軍攻擊也應該就是要柯不要出去選總統吧，陳還說，「我直到現在還常問柯，若出去選2020，那現在的總統會是誰？」

陳佩琪說，想不出來台灣人善良個性何時變成這樣，這些人本來就是這樣？還是拿錢辦事的網軍？後來看到一位網友留言，「為什麼你們這些網軍如此可惡，通篇悼念文，也需這樣攻擊嗎？」此則留言引來許多共鳴，留言攻擊才稍歇止。

陳也提到蔡總統的論文門，陳佩琪說，有次她跟柯談到這個， 柯只說總統論文一定有些問題存在， 才會被如此討論不休， 至於她沒念過博士講不出任何評論， 只是覺得當到總統，博士證書會數次遺失，也著實奇怪。

陳佩琪也酸，不像她這種個性的人，每年收入和買房匯款都收的好好的，更別說醫師證書或畢業證書了，「一個人能當到總統，生活自理卻如此漫不經心， 也真是天下奇聞」。

林秉樞 柯文哲 陳佩琪

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