【重磅快評】唐鳳的「國家聲明」 包括謊言與網軍嗎？

就在台灣參與全球民主峰會前夕，前總統馬英九投書聯合報，說明蔡政府把台灣推向「不自由的民主」；行政院長蘇貞昌回應說，不知道馬心裡在想什麼。但蘇貞昌一定知道，民進黨和蔡政府正在聯合演示著綠營定義的民主價值，無上限地包容說謊、欺騙和霸凌。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，意外掀開網軍亂台風暴與網軍治國亂象。民進黨秘書長林錫耀昨天在中常會表示，民進黨「沒有錢養網軍」；首度撇清民進黨與暗黑網軍勢力的關係。國民黨立委曾銘宗馬上大酸，「有沒有養網軍，問副總統賴清德就清楚」。事實上，林錫耀的談話，等於對曾慘遭蔡英文網軍圍剿而求饒的賴清德再霸凌一次，也對才被狠毒凌虐的高嘉瑜再踹一腳。

台北市長柯文哲號召「一人一信」寄給行政院長蘇貞昌要求查網軍；行政院發言人羅秉成今天更直接表示，政府有義務責任向人民報告施政內容和立場，「政府不會養網軍，也不容做這件事」。雖然蔡英文總統已經被酸是除陸、海、空三軍之外的第四軍網軍總司令，連行政院都有「中央圖房」，農委會更有「1450」，但羅秉成還是說，「政府不會養網軍」。

民進黨「沒錢養網軍」，蔡政府「不會養網軍」，難道網軍是天上掉下來的？林錫耀和羅秉成的談話，其實說明了「國家是我家」與「國庫通黨庫」的事實。各路網軍常年征戰殺伐，除派系金主外，很多是用隱藏在公部門內的各種大內宣預算或標案，例如「1450」；甚至乾脆讓他們寄生或附身在政府各部門，例如「中央圖房」。因此，民進黨和蔡政府當然不必「養網軍」。

今天行政院會後記者會，羅秉成除否認政府養網軍，還否認三接蓋在藻礁上。即使珍愛藻礁公投領銜人潘忠政等公開三接棧橋照片，明示混凝土覆蓋藻礁、鋼構直插藻礁的證據，羅秉成仍堅持蘇貞昌和經濟部說法，稱棧橋橋柱是蓋在礁石上。三接見證的是，當人民可以欺騙時，蔡政府就公然說謊；當謊言真偽難辨時，蔡政府就睜眼說瞎話；當人民已知真相時，蔡政府就乾脆指鹿為馬。

為什麼蔡政府和民進黨定義的民主價值，不包括真實和誠信，而盡是謊言和欺騙？最近林秉樞跨越黨、政、商、學、媒的複雜網絡，以及「台獨機關槍」李柏璋背後的暗黑網軍產業鏈現形，給了部分答案：網軍！用人民的納稅錢，替人民洗腦，封人民嘴巴，打壓人民，霸凌人民。

當政委唐鳳代表蔡英文出席全球民主峰會，發表國家聲明、分享台灣民主故事時，不知道有沒有「謊言與網軍」這一章？