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北京經濟脅迫立陶宛 斯洛伐克官員：沒人能阻經濟合作
對於立陶宛因與台灣增進關係而面對北京經濟脅迫，正訪問台灣的斯洛伐克官員指出，此次訪台為經濟外交，而非政治外交，任何人都不能阻撓經濟合作。
斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）與斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）今天下午在台北舉行記者會，談及台斯關係、歐盟對中政策、立陶宛面臨北京施壓等議題。
季絲表示，中國大陸是歐盟的經濟夥伴，也是歐盟的經濟競爭者與挑戰者；對於立陶宛所受到的壓力，斯洛伐克方面感到遺憾，同樣身為歐盟會員國，將一同處理與面對，斯洛伐克也希望歐盟會員國之間能夠團結。
葛力克說，他的角色主要是引領企業團訪台，以深化台斯雙邊經濟合作，「任何人都不能阻撓經濟合作」，且台斯為理念相近夥伴。
路透今報導指出，中國大陸已經告知跨國公司，跟立陶宛斷絕關係，否則就要面臨被陸方市場拒之門外。
有關台海情勢，季絲說，斯洛伐克與歐盟基本上立場一致，鼓勵各相關方保持克制，並維持台海現狀。
另有媒體詢問訪問團搭乘行政專機的原因，季絲表示，考量疫情期間可能一般民航機不是這麼安全；至於中停俄羅斯，季絲則說，純粹是需要加油。
葛力克5日率團搭乘斯國政府行政專機來台，期間與我方召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，並於9日完成簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」。
葛力克今在記者會表示，希望在半導體、電動車、太空產業、智慧城市等領域增進合作，他也希望台斯可以成立針對半導體的工作小組。
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