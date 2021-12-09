馬英九批「不自由的民主」 民進黨：正好證明了台灣民主

前總統馬英九投書本報指出，台灣已經是「不自由的民主」。民進黨發言人謝佩芬表示，台灣是一個自由民主的國家，是舉世皆知的事實，馬英九對國際人權團體評價視而不見，自己過去還曾反對總統直選，且馬可以批評台灣民主、投書，都正好展現了台灣對各種言論的民主包容。

謝佩芬指出，馬英九的標準顯然跟國際人權團體很不一樣，非政府人權組織CIVICUS每年和全球20多個區域人權組織調查全球的公民活動空間自由度，台灣連續3年被列為亞洲唯一「開放」的國家；人權組織「自由之家」公布2021年全球自由度調查報告，台灣以94分繼續名列自由國家，總分較去年增加1分；美國總統拜登召開「民主峰會」視訊會議，台灣也在受邀名單之中，這些事實都證明了台灣的民主自由受到國際肯定。

謝佩芬指出，馬前總統投書中提到的諸多指控，只是凸顯馬英九承諾跳票的心虛，例如馬批評黨產會清查國民黨黨產，但在2005年馬英九擔任國民黨主席時，就提出「黨產處理時間表」，事過境遷，2008年到2016年馬英九當總統，空白的八年，國民黨的黨產不但沒有歸零，也沒有處理，自己黨產歸零承諾跳票，還好意思批評別人。

謝佩芬說，馬英九忘記他過去八年執政留給台灣的諸多問題，才是真正傷害台灣的始作俑者，這個始作俑者竟然可以好意思一副雲淡風輕、與他無關似的批評民主自由台灣，亂貼上「不自由的民主」的標籤，真令人匪夷所思，「馬英九可以自由的投書批評台灣民主，正好證明台灣的自由民主」。