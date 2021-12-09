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續任到九合一大選後？蘇貞昌：我的未來不重要
行政院長蘇貞昌下午出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」前，被媒體問到是否會續任到九合一大選後？蘇貞昌說，「我的未來不重要，台灣的未來才重要」。
有消息傳出蘇貞昌的去留會跟公投結果脫鉤，蘇貞昌今下午被問到是否會續任到九合一大選後？蘇貞昌說，「我的未來不重要，台灣的未來才重要，而這次公投四個題目所牽涉的正是台灣的未來。」
蘇貞昌說，台灣的能源未來是否能穩定持續供電、台灣未來是否還能繼續跟國際做貿易，能不能在未來參加國際貿易組織，經濟能不能像現在這樣繼續強勁的成長，未來會更好，以及台灣會不會在能源轉型安全中做到非核家園，都關係的這次的投票的結果。
他最後繼續強調四大公投案，呼籲全國民眾一定要出來投四個不同意，重申「讓台灣不會亂下去，讓台灣更有力」。
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