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斯洛伐克與台簽成果宣言 支持台歐盟洽簽BIA

聯合報 / 記者張加／即時報導
斯洛伐克經濟部次長葛力克出席見證台斯簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」並致詞。圖／外交部提供
斯洛伐克經濟部次長葛力克出席見證台斯簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」並致詞。圖／外交部提供

外交部指出，我國與斯洛伐克今完成簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」，進一步深化雙方合作夥伴關係；此外，斯洛伐克明確支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

外交部表示，明年台灣與斯洛伐克將依據成果宣言，在斯洛伐克舉辦第二屆跨部會經濟合作諮商會議，提升台斯夥伴關係。

斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）5日率團搭乘斯國政府行政專機來台，期間葛力克與我國經濟部次長陳正祺共同主持首屆台斯經濟諮商會議；此外，雙方曾針對「經貿」及「教育、科研與觀光」舉行兩個工作小組會議。

據外交部新聞稿，斯國外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）也與外交部歐洲司代理司長陳詠韶共同主持第六屆台斯外交部總司長級諮商，雙邊就彼此關切議題充分交換意見，探討持續合作項目，斯洛伐克明確支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

這次台灣與斯洛伐克簽署9項合作備忘錄，涵蓋教育人才交流、研發創新、貿易拓銷、科學園區、太空、觀光、智慧城市、科學研究等領域的合作，並推進台斯產業對接與經貿投資連結，持續提升雙邊實質合作夥伴關係。

今年10月國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華率領66人經貿考察團訪問斯洛伐克，台斯雙方已簽署7項合作備忘錄。

外交部指出，斯國投資暨貿易發展局（SARIO）投資單一窗口官員另在「2021斯洛伐克投資商機論壇」介紹斯國投資環境，並邀請斯國廠商聚焦「電動車電池」、「晶片設計」、「區塊鏈應用」等領域的潛力投資商機。經濟部國際貿易局也舉辦雙邊商機媒合會，我國廠商也與斯國企業進行近250場對談，討論潛在合作領域包括電動車、半導體與雲端服務、智慧城市、航太區塊鏈等議題。

斯洛伐克 外交部

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