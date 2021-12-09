馬英九稱台灣不自由的民主 柯建銘：與中共站在同一邊

前總統馬英九今天投書聯合報指出，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，馬英九的投書內容和中共站在同一邊，稱民進黨執政以後根本不是民主國家，跟中共論調一樣，也是在跟中共表態。

美國今天將舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，我國正式獲邀，將派政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴與會，馬英九今天為此投書，稱樂見美方安排，但也批民進黨的不自由的民主。

柯建銘今天上震傳媒主持人黃光芹節目時說，拜登首次舉辦民主峰會，三個要點是對抗極權、人權和貪腐問題，但馬英九文章卻跟中共論調一樣，柯建銘表示，馬英九稱台灣是不自由的民主，選擇跟中共站在同一邊，批民進黨成立黨產會、促轉會、進口美豬、阻擋核四重啟，都圍繞12月18日的公投，這段時期馬英九也隔海與中共唱和，「還不遮掩，就是要統派。」

柯建銘提到，台灣面臨國家認同問題，有分統派跟獨派，這也是國民黨最核心的東西，只要一步錯就會步步錯，自馬英九父親馬鶴凌在2005年過世，其骨灰甕上刻著「反獨漸統」，很清楚告訴外界，就是要追求統一。

柯建銘接著說，2005年連戰去大陸訪問，發布連胡公報，國民黨紅帽子就戴在身上，國民黨立委也紛紛跟中共來往，加上之後的國共論壇、簽服貿、兩岸和平協議，2015年的馬習會等，所以馬英九追求的歷史定位，就是要兩邊統一，國民黨的中心思想就是統派，走傾中路線。

柯建銘批，現在國民黨還是馬英九主導，而馬英九又有官司纏身，必須要爭取全黨挺他，先前三中案一審無罪，但二審應該會有新的證據，因為中影已經跟黨產會、促轉會和解，賠了約9億元，還要把所有影片送給國家；馬英九不能完全脫離此案，所以馬為了個人官司利益必須要有很多人支持，所以在國民黨才有主導經營的角色。