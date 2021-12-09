快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九稱台灣不自由的民主 柯建銘：與中共站在同一邊

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天上震傳媒主持人黃光芹節目。圖／取自直播
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天上震傳媒主持人黃光芹節目。圖／取自直播

前總統馬英九今天投書聯合報指出，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，馬英九的投書內容和中共站在同一邊，稱民進黨執政以後根本不是民主國家，跟中共論調一樣，也是在跟中共表態。

美國今天將舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，我國正式獲邀，將派政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴與會，馬英九今天為此投書，稱樂見美方安排，但也批民進黨的不自由的民主。

柯建銘今天上震傳媒主持人黃光芹節目時說，拜登首次舉辦民主峰會，三個要點是對抗極權、人權和貪腐問題，但馬英九文章卻跟中共論調一樣，柯建銘表示，馬英九稱台灣是不自由的民主，選擇跟中共站在同一邊，批民進黨成立黨產會、促轉會、進口美豬、阻擋核四重啟，都圍繞12月18日的公投，這段時期馬英九也隔海與中共唱和，「還不遮掩，就是要統派。」

柯建銘提到，台灣面臨國家認同問題，有分統派跟獨派，這也是國民黨最核心的東西，只要一步錯就會步步錯，自馬英九父親馬鶴凌在2005年過世，其骨灰甕上刻著「反獨漸統」，很清楚告訴外界，就是要追求統一。

柯建銘接著說，2005年連戰去大陸訪問，發布連胡公報，國民黨紅帽子就戴在身上，國民黨立委也紛紛跟中共來往，加上之後的國共論壇、簽服貿、兩岸和平協議，2015年的馬習會等，所以馬英九追求的歷史定位，就是要兩邊統一，國民黨的中心思想就是統派，走傾中路線。

柯建銘批，現在國民黨還是馬英九主導，而馬英九又有官司纏身，必須要爭取全黨挺他，先前三中案一審無罪，但二審應該會有新的證據，因為中影已經跟黨產會、促轉會和解，賠了約9億元，還要把所有影片送給國家；馬英九不能完全脫離此案，所以馬為了個人官司利益必須要有很多人支持，所以在國民黨才有主導經營的角色。

馬英九 中共 柯建銘

延伸閱讀

柯建銘：林秉樞是數位化的翁茂鍾 「但他不敢來騙我」

藍綠鳳山拚場相隔3公里 馬英九諷蔡英文是「蔡殺頭」

相關新聞

自爆網軍攻擊到落淚 陳佩琪：想也知柯文哲礙著人家利益

林秉樞施暴延燒出綠網軍風暴，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書自爆，曾被網軍攻擊，辱罵她跟柯文哲是紅檳榔，接連出現數十個...

【重磅快評】唐鳳的「國家聲明」 包括謊言與網軍嗎？

就在台灣參與全球民主峰會前夕，前總統馬英九投書聯合報，說明蔡政府把台灣推向「不自由的民主」；行政院長蘇貞昌回應說，不知道...

北京經濟脅迫立陶宛 斯洛伐克官員：沒人能阻經濟合作

對於立陶宛因與台灣增進關係而面對北京經濟脅迫，正訪問台灣的斯洛伐克官員指出，此次訪台為經濟外交，而非政治外交，任何人都不...

馬英九批「不自由的民主」 民進黨：正好證明了台灣民主

前總統馬英九投書本報指出，台灣已經是「不自由的民主」。民進黨發言人謝佩芬表示，台灣是一個自由民主的國家，是舉世皆知的事實...

國民黨：林錫耀榮登「被打臉王」 早已是政治反指標　

針對民進黨秘書長林錫耀指稱「民進黨哪有錢養網軍」，國民黨文傳會主委凌濤指出，林錫耀的說法經常被事實結果打臉，歷來對民調解...

馬英九稱台灣「不自由的民主」蘇貞昌：不知他在想啥

前總統馬英九投書稱台灣是不自由的民主，並列舉蔡政府破壞民主的例子。行政院長蘇貞昌今天下午被問到此事時說，「台灣經由817...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。