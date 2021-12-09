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游錫堃接見德國新任駐台代表 邀約下次一起爬山

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立法院長游錫堃(中)今天接見德國在台協會處長許佑格(左2)，出席者還有立法院秘書長林志嘉(右2)、顧問洪慈庸(左1)及秘書處長吳慧玲(右1)。記者徐偉真／攝影
立法院長游錫堃(中)今天接見德國在台協會處長許佑格(左2)，出席者還有立法院秘書長林志嘉(右2)、顧問洪慈庸(左1)及秘書處長吳慧玲(右1)。記者徐偉真／攝影

立法院游錫堃今天接見德國在台協會新任處長許佑格（Jörg Polster），游錫堃稱讚許佑格外交資歷豐富，受人敬重。許佑格說，期待未來建立德台國會友好小組推展雙邊關係，也希望德國國會議員及台灣立法委員能夠互訪。

德國新政府最近組成，許佑格今天到立法院拜會游錫堃，游錫堃在秘書長林志嘉、顧問洪慈庸及秘書處長吳慧玲陪同下接見許佑格。

游錫堃致詞時稱讚許佑格外交資歷豐富，是受人敬重的外交官，也提到許佑格是台灣女婿，而他是台灣兒子，相信彼此未來定能相處融洽。他恭賀德國新政府上任，相信在蕭茲（Olaf Scholz）政府帶領下，德國必定更加繁榮。

游錫堃說，感謝德國新政府在「聯合執政協議」二度提及台灣，這是德國首度在相關文件提及台灣並納入友我文字，同時感謝及敬佩德國在歐盟10月20日「歐盟-台灣政治關係與合作報告」投下贊成票，使該案能以580票壓倒性通過。

游錫堃說，他早年曾二度造訪德國，對有著美麗風景和先進技術的德國印象深刻，在他擔任省議員時亦曾赴德國考察火力發電廠，得知德國因應火力發電導致污染的設備非常先進，用此來監督台灣省政府，獲益良多。他擔任台北捷運公司董事長時，也是採用德國大廠西門子車廂作為台北捷運的車廂。

許佑格說，很高興和游錫堃見面，讓德台雙方有機會交換意見，他提到德國新政府剛上任，相信德台關係會有新的發展，他也會關注德國國會中外交委員會的新成員，期待未來建立德台國會友好小組推展雙邊關係，他同時希望德國國會議員及台灣立法委員能夠互訪，他認為這是最好的交流方法。

雙方隨後就台灣政治發展、兩岸關係、全球局勢、攀爬台灣百岳等議題廣泛交換意見，游錫堃最後提到他和許佑格一樣喜歡爬山，希望有機會能一同登山。

德國 游錫堃 立法院

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