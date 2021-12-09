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獲選全球最有影響力女性第9名 蔡總統：肯定的是台灣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統表示，自己只是台灣的代表，實際上國際肯定的是台灣2300萬人民的努力。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統表示，自己只是台灣的代表，實際上國際肯定的是台灣2300萬人民的努力。圖／取自蔡英文臉書

美國雜誌「富比士」近日公布2021年全球百大權威女性。蔡英文總統從去年的第37名躍升至今年為全球第9名。蔡總統臉書表示，自己只是台灣的代表，實際上國際肯定的是台灣2300萬人民的努力。

蔡總統說，從去年的疫情到現在，台灣從疫情中站穩腳步，國際上的這些肯定只是一篇報導，但是背後最值得我們驕傲的，是台灣人一起團結防疫，一起攜手走過的這段過程。

蔡總統指出，這一年面對疫苗的壓力，台灣多管齊下，除了不斷向國際催貨購買的疫苗，在善的循環下，也獲得民主夥伴的幫助，共同度過這段考驗，現在大家不分你我，依循施打疫苗，也齊心守護邊境，這才讓台灣再次被世界肯定。

蔡總統表示，台灣的經濟在疫情中逆勢成長，也是國際關注的焦點，今年台灣經濟成長預估將是11年來新高、出口成績改寫歷史紀錄，股市更持續維持在17000點，這不僅代表政府的振興券政策發揮作用，也凸顯台灣在全球供應鏈扮演的重要角色。

蔡總統呼籲，面對年底的公投，更希望大家一起理解台灣的關鍵時刻，此時此刻台灣不能倒退，也不能亂投，希望大家一起做出正確選擇，明年再讓世界看見台灣的成功。

疫情 疫苗

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