鄭文燦：三接沒有遷移 我們一樣把藻礁顧得好好的
桃園市長鄭文燦今早在桃園巨蛋體育館旁路口替1218公投催不同意票，有媒體提及四大公投反方陸續超車，原因與鄭的聲量有關。對此，他重申「三接沒有遷移，我們一樣把藻礁顧得好好的」。
鄭文燦表示，桃園不管工業污染防治、海漂垃圾清除或海岸巡護，在各縣市比較中都是做得最好的，生態及海岸保育工作也是各縣市的領頭羊；他強調三接跟藻礁可以並存，不需要遷移就能做好減碳顧經濟，少數人用不正確資訊誤導民眾「藻礁海岸不見了」，事實是藻礁還在，而且復育比以前更好。
鄭文燦也說，三接工程進行到一半，即將要對大潭電廠供氣，政策能讓台灣燃煤電廠逐步退場，也讓核電順利結束，投不同意票就等於對減煤非核政策肯定，也是對能源轉型的肯定，「相信在網路上看得到聲量，實際上也能讓民眾知道三接不需要遷移」。
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