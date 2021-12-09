蔡英文與黑道合影？ 蔡清祥：誰是黃承國我認不出來

近來國內暴力事件頻傳，法務部宣示打擊黑幫，但時代力量立委陳椒華今在立院司法委員會質詢時，出示蔡英文總統出席青山宮活動照片，詢問法務部長蔡清祥是否認得出一旁具黑道背景的前國策顧問黃承國？蔡回應，「誰是黃承國，我認不出來」。

陳椒華追問「黃承國你認不出來？」蔡清祥回應，他認的出蔡總統後面是內政部長徐國勇。陳質疑，蔡英文總統與有黑道背景的政治人物合照，法務部怎麼向黑道宣戰？蔡則表示，有犯罪事實都會嚴辦。

立院司法委員會今進行「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」報告備詢。陳椒華直攻黃承國的質詢內容，讓司委會召委葉毓蘭建議，陳應該比照她，發表不自殺聲明。

有民進黨立委聽聞蔡清祥的說法，也不可思議表示，蔡清祥就不要被拍到有與黃承國合照。

葉毓蘭質詢時談到民進黨網軍治國時表示，她出身國安體系學生提醒要保護自己，因為網軍金流不會用真名，對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，在網路上可能用林志成、林愛國化名發動攻擊，資深媒體人黃揚明也因壓力在節目上爆哭。

葉毓蘭說，「我在此公開聲明我不會自殺，如果有不測，一定是網軍後台老闆進行」。

葉毓蘭也質疑，行政院長蘇貞昌要求對網軍嚴查嚴辦，法務部的目前處理進度？蔡清祥表示，所有可能涉網路不實訊息攻擊別人，法令規範很明確，至於個案情形由檢警調依職權調查，不會放鬆，會依法辦理。